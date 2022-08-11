В Югре пройдет финал конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»

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Лидеров строительной отрасли России будут определять в Ханты-Мансийске с 11 по 14 августа, в канун профессионального праздника — Дня строителя.
Мероприятие проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Состязание проходит второй раз. В этом году из почти 12 тысяч участников из 45 регионов России в полуфинал вышли 200 человек. Впервые приняли участие представители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Республики Беларусь.
«Кадровый вопрос в отрасли, особенно в нынешнее время, приоритетный. Нам необходимы лидеры — люди, способные принимать решения, обладающие профессиональными компетенциями, готовые строить качественные объекты», — отметил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.
«Лидеры строительной отрасли» — открытый конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих должностях.
Конкурсанты проходили дополнительное обучение, было проведено пять дистанционных образовательных программ. В день закрытия мероприятия, 14 августа, планируется проведение пленарного заседания «Перспективы развития строительной отрасли в современных условиях», в котором примут участие представители федеральных профильных министерств и ведомств, общественных объединений. На очном финале участников ждёт работа в группах, форсайт-сессии, лекции, бизнес-упражнения, встречи с руководителями образовательных программ. В результате будут объявлены 30 победителей конкурса.
«В рамках проведения конкурса мы ждём от вас предложения в виде проектов-презентаций по развитию стройотрасли», — обратился к финалистам первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин.