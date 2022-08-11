Мастеровое стойбище в «Мань Ускве»

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С недавнего времени при поддержке фонда Елены и Геннадия Тимченко Детское этническое стойбище «Мань Ускве» («Маленький городок») принимает не только детей обучаться, но и взрослых. Так, с 15 по 19 июля 2022 года на базе этого стойбища прошло мастеровое стойбище. Первое подобное мероприятие проходило в зимний период, и организаторам понравилась эта форма обучения, так как она предполагает обучение в виде школ, где мастером может стать каждый. На смене проходило несколько мастеровых школ по изготовлению мансийских изделий из бересты, оленьих жил, ровдуги, циновки из крапивных стеблей, вышивки крестиком и приготовлению блюд финно-угорских народов.
В основном участники работали с берестяными изделиями. Участники собрались уже второй раз, ранее здесь же в 2019 году обучение проходило в рамках кочующей школы по изготовлению берестяных изделий. Мастерицы Берёзовского района впервые обучались ремеслу из этого удивительного природного материала. Тогда на кочующую школу собрались ученики из Хулимсунта, Няксимволя, Саранпауля, Сосьвы, Щекурьи, и оказалось, что мастериц, изготавливающих изделия из бересты осталось не так много, а умеющих наносить орнамент на бересте методом выскабливания нет совсем. Именно тогда Татьяна Александровна Молданова, этнограф, кандидат исторических наук поставила перед мастерской цель – восстановить «мансийскую бересту», сохранить технологию, воссоздать мансийский орнамент.
В мероприятии приняли участие ученики, подмастерья и мастера, имеющие опыт в изготовлении утвари и предметов быта из бересты. Главным мастером была Анна Николаевна Алгадьева (Анямова), из Хулисмунта, мастерски умеющая работать с берестой и обучать этому других. Под ее чутким руководством из рук мастериц родились такие изделия, как «сн» – тарелка, «свт» – сосуд для сбора ягод и «ӯмпи» –черпак. В рамках мероприятия участники смотрели видео-лекции Молдановой Татьяны Александровны «Орнамент на берестяных изделиях манси», также в онлайн формате обзор древних берестяных изделий провела Наталья Николаевна Фёдорова, искусствовед, заведующая научным отделом «Галереи-мастерской Г.С. Райшева».
Начинали кочующую школу поэтапно и устно разобрали, как правильно, в какое время и где необходимо снимать бересту для будущего изделия. Для работы мастеровой школы береста была заготовлена заранее, так как уже в июле её тяжело снимать и для изготовления изделий с орнаментом не подходит. Затем приступили к пошиву берестяной посуды.
Кроме изготовления самих изделий, участники плели оленьи жилы и скоблили шкуры для ровдуги, необходимые для пошива берестяных изделий.
Наносить орнамент на бересту пробовали единицы – это следующий большой шаг на пути к главной цели и для её достижения должно пройти еще не одно мероприятие.
Евгения Вьюткина