Подведены итоги Международного фестиваля культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу»

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В Окружном Доме народного творчества Югры подвели итоги Международного фестиваля культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу».
Фестиваль проводился при поддержке филиала Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».
В 2022 году Фестиваль вновь объединил творческие коллективы и исполнителей, занимающихся популяризацией традиционной культуры финно-угорских народов.
В адрес оргкомитета поступило 134 заявки из 12 субъектов Российской Федерации.
Учитывая все критерии отбора, члены жюри приняли решение вручить Гран-при Международного фестиваля культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу»:
Учебному ансамблю народного танца «Рукава», руководитель Лобанова И.Н., Республика Мордовия, г. Саранск «Цырькун-озкс» (Моление от саранчи) (номинация «Народный танец (Аутентичные формы)»);
Окружной школе медвежьих игрищ, руководитель Молданов Т.А., ХМАО, г. Ханты-Мансийск «Пробуждение медведя» (номинация «Обрядовый, игровой фольклор»);
Дуэту «Шувыр-тумыр» Ибулаеву Алексею, Салиеву Станиславу, руководитель Ибулаев А.В., Республика Башкортостан, Мишкинский район, с. Мишкино - Марийские народные частушки в сопровождении волыни и барабана (номинация «Народное инструментальное творчество»);
Вокальному ансамблю «Рябинушка», руководитель Рыкалина З.А., Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Куликово «Брови мои брови» (номинация «Аутентичный песенный фольклор»).
С полным списком лауреатов и дипломантов можно ознакомиться в документе, прикрепленном ниже, а также на официальном сайте Окружного Дома народного творчества Югры. Все награды будут направлены по электронной почте.
Более подробную информацию можно узнать по телефону 8(3467)32-15-62.
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