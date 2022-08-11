Подведены итоги Международного фестиваля культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу»

  • Русский
Подведены итоги Международного фестиваля культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу»

В Окружном Доме народного творчества Югры подвели итоги Международного фестиваля культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу».

Фестиваль проводился при поддержке филиала Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».

В 2022 году Фестиваль вновь объединил творческие коллективы и исполнителей, занимающихся популяризацией традиционной культуры финно-угорских народов.

В адрес оргкомитета поступило 134 заявки из 12 субъектов Российской Федерации.

Учитывая все критерии отбора, члены жюри приняли решение вручить Гран-при Международного фестиваля культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу»:

Учебному ансамблю народного танца «Рукава», руководитель Лобанова И.Н., Республика Мордовия, г. Саранск «Цырькун-озкс» (Моление от саранчи) (номинация «Народный танец (Аутентичные формы)»);

Окружной школе медвежьих игрищ, руководитель Молданов Т.А., ХМАО, г. Ханты-Мансийск «Пробуждение медведя» (номинация «Обрядовый, игровой фольклор»);

Дуэту «Шувыр-тумыр» Ибулаеву Алексею, Салиеву Станиславу, руководитель Ибулаев А.В., Республика Башкортостан, Мишкинский район, с. Мишкино - Марийские народные частушки в сопровождении волыни и барабана (номинация «Народное инструментальное творчество»);

Вокальному ансамблю «Рябинушка», руководитель Рыкалина З.А., Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Куликово «Брови мои брови» (номинация «Аутентичный песенный фольклор»).

С полным списком лауреатов и дипломантов можно ознакомиться в документе, прикрепленном ниже, а также на официальном сайте Окружного Дома народного творчества Югры. Все награды будут направлены по электронной почте.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 8(3467)32-15-62.

Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:

ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86

Одноклассники: https://ok.ru/profile/578361475297

Официальный сайт: https://odntugra.ru/ 

Чт, 11/08/2022 - 14:51

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.