Что нужно знать о службе по контракту

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Как поступить на службу по контракту, на каких условиях и что ожидает военнослужащего? Об этом рассказал представитель военного комиссариата Югры Дмитрий Алёхин.
— Расскажите об условиях поступления на службу, каковы требования?
— Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа проводит набор граждан на военную службу по контракту. Предъявляемые требования: возраст — от 18 до 50 лет, наличие 11 классов среднего и профессионального образования, высшего образования, годные по состоянию здоровья, не имеющие судимости. Граждане женского пола также рассматриваются, но есть ограничения по должностям.
— Каковы условия прохождения службы, на какой срок заключают контракт?
— Сейчас в военном комиссариате Югры идет набор в именные подразделения Ханты-Мансийского автономного округа. Срок прохождения службы по контракту составляет для солдат, сержантов — от 6 месяцев, для офицеров, прапорщиков — от 3 лет. Денежное довольствие составляет при участии в специальной военной операции от 200 тысяч рублей.
— Что такое именные подразделения Югры? Кто и как туда попадает?
— Верховным главнокомандующим поставлена задача от каждого региона создать именные подразделения. Нам выпала честь создать два таких подразделения. Они будут дислоцироваться на территории Чебаркульского гарнизона. Все граждане, которые изъявили желание проходить военную службу по контракту, направляются именно туда, для комплектования двух именных подразделений. Жители Югры будут проходить службу вместе.
— Какую подготовку проходят люди, заключившие контракт?
— Когда гражданин прибывает на комплектование подразделения в воинскую часть, он заключает контракт. Обучение по специальной военной программе проводится в течение месяца. Проводится одиночная огневая подготовка. Затем боевое слаживание в составе подразделения. После этого он направляется для принятия участия в специальной военной операции.
— Какие федеральные гарантии, льготы получают контрактники?
— При поступлении на военную службу по контракту югорчане имеют следующие федеральные льготы: первоочередное обеспечение детскими садами, пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение по окончании службы, страховые выплаты, повышенное денежное довольствие.
— Какие региональные льготы получают контрактники?
— Губернатором Югры приняты региональные льготы, их девять. Так, при заключении контракта предоставляется единовременная выплата — 250 тысяч рублей. Сохраняется рабочее место. После прохождения военной службы, при выполнении всех условий контракта, полагается единовременная выплата в размере еще 250 тысяч рублей.
— Какие страховые выплаты положены?
— В соответствии с указом президента, в случае ранения военнослужащего ему предоставляется выплата до 3 миллионов рублей. В случае, не дай бог, гибели — выплата в размере 5 миллионов рублей, а также другие страховые выплаты на сумму 2 миллиона 900 тысяч рублей, плюс единовременное пособие в размере 4,5 миллиона рублей.
Также есть региональные выплаты, установленные губернатором Ханты-Мансийского автономного округа. При получении легкого ранения военнослужащему полагается единовременная выплата — 500 тысяч рублей. В случае ранения тяжелой и средней тяжести размер выплаты составляет до миллиона рублей. Федеральные и региональные выплаты суммируются.
— Могут ли жители других регионов пойти на службу в именные подразделения Югры?
— Жители других регионов могут поступить на военную службу в наше именное подразделение. Для этого им нужно приехать в округ и обратиться в военный комиссариат муниципального образования. Перед этим нужно будет выбрать место жительства или временного пребывания. После этого на гражданина будут распространяться региональные льготы.
— Есть ли причины, по которым человек не сможет заключить контракт?
— На военную службу не может поступить человек, отбывший наказание в виде лишения свободы, имеющий неснятую судимость, а также если он не годен по состоянию здоровья.
— Куда обращаться в случае решения служить по контракту?
— Если гражданин принял такое решение, он может обратиться в военный комиссариат муниципального образования по месту своего жительства. Он должен иметь военный билет и паспорт. Жители Югры сознательно выбирают военную службу по контракту, потому что видят, какова ситуация по защите жителей Донбасса.