Новый биохимический анализатор поступил в лабораторию Игримской районной больницы

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«Новое диагностическое оборудование значительно повысило оснащенность лаборатории, благодаря чему расширился перечень медицинских исследований, которые можно пройти в нашей больнице», — резюмировал главный Аркадий Тихомиров.
В клинико-диагностическую лабораторию приобретён новый биохимический анализатор BS 240pro. Деньги для его приобретения были выделены Департаментом здравоохранения ХМАО-Югры. BS-240 — это «умный», многофункциональный настольный клинический анализатор химического состава производительностью 240 фотометрических исследований в час. Несмотря на компактный размер, устройство оснащено множеством современных функций.
Со слов биолога клинико-диагностической лаборатории Ирины Голиной, новое оборудование демонстрирует высокое качество результатов тестирования, повышает производительность лаборатории и обеспечивает пользователям высокую уверенность в клинических результатах. «В год в лаборатории больницы проводится свыше 70 тысяч биохимических исследований, —рассказывает Ирина Валерьевна. — Данный анализатор выполняет биохимический анализ крови, в который входят такие показатели, как глюкоза, креатинин, мочевая кислота и много других важных тестов. Анализатор может выполнять одновременно до 50 тестов, что позволяет сократить сроки выдачи результатов».
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