Проходит углубленная диспансеризация студентов окружной столицы, переболевших коронавирусом

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Проходит углубленная диспансеризация студентов окружной столицы, переболевших коронавирусом

Главный врач Югорского центра профессиональной патологии Николай Ташланов отмечает, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России и Югре в целом стабильная. Несмотря на рост заболеваемости в отдельных муниципалитетах автономного округа, все медицинские организации работают в штатном режиме, на данный момент нет необходимости в принятии экстраординарных мер. «С начала года появилось несколько новых штаммов коронавирусной инфекции — «дельта», «омикрон», «кентавр», способных легко пробивать иммунную защиту организма, что резко увеличило группы риска. По данным Роспотребнадзора по Югре, возрастная структура заразившихся вирусами-мутантами помолодела, большую ее часть составили молодые люди от 18 до 29 лет», — отметил руководитель.

Коронавирусная инфекция очень коварна, она, как мина замедленного действия, может отразиться на работе сердца, легких, мозга, почек, сосудов и других жизненно важных систем и органов человека даже спустя какое-то время. Чтобы снизить риски осложнений у всех, кто перенес ковид, с 1 июля 2021 года появилась возможность пройти углубленную диспансеризацию. Это расширенная версия общей диспансеризации, включающая значительный перечень дополнительных исследований, ранее не входивших в стандартный пакет регулярных обследований. Она проводится в два этапа. «В 2022 году студенческая поликлиника планирует провести углубленную проверку здоровья у 818 учащихся ЮГУ, медицинской академии, Центра искусств, технолого-педагогического колледжа. До начала летних каникул 367 перенесших ковид студентов (чуть менее половины от запланированного) уже прошли расширенное обследование. Остальные пройдут углубленную диспансеризацию осенью, с началом занятий», — подытожил Николай Ташланов.

Он также обратил внимание на то, что прохождение углубленной диспансеризации пациентами, перенесшими ковид в средней или тяжелой форме, является одной из актуальных задач здравоохранения Югры. В Ханты-Мансийском автономном округе данному вопросу уделяется особое значение. В 2022 году 144,9 тыс. человека в обязательном порядке должны пройти расширенное обследование здоровья, чтобы избежать постковидных последствий. На сегодняшний день здоровье проверили уже более половины — порядка 78,3 тыс. человек.

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Пт, 12/08/2022 - 11:01

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