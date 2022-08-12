Огнеборцы Югры локализовали 70 процентов действующих природных пожаров

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Огнеборцы Югры локализовали 70 процентов действующих природных пожаров

Самоотверженная работа лесных пожарных и помощь наконец-то пришедших в ряд регионов Югры дождей дают плоды: за прошедшие сутки огнеборцы Югры ликвидировали 17 лесных пожаров на площади 32 696,4 гектара.

Как сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры, по данным на утро 12 августа в лесах Югры продолжаются работы по активному тушению 53 лесных пожаров (площадь, пройденная пожарами, — 135 690 гектаров), из них локализовано 33 лесных пожара на площади 95 5080,8 гектаров.

«Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Пожар на землях федерального заповедника «Малая Сосьва» удалось локализовать», — сообщил Егор Збродов, первый заместитель руководителя департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

Задействованы 45 единиц спецтехники, в том числе 16 самолетов АН-2, А-22, два самолета Бе-200 МЧС России и Ил-76, восемь вертолетов, в том числе четыре вертолета с возможностью применения водосливных устройств.

За минувшие сутки вертолетная техника, самолеты Бе-200 произвели 62 слива воды, к местам пожаров доставили 627 тонны воды, отработали 7 километров кромки возгораний.

Напомним, сегодня Наталья Комарова проведёт заседание оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами.

ugra-news.ru

Пт, 12/08/2022 - 11:11

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