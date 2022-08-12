Борис Хохряков поздравил жителей Тюменской области

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Сегодня Тюменская область отмечает 78 лет со дня образования региона. От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и от себя лично Председатель Думы Борис Хохряков поздравил жителей области с праздником.
«Тюменская область – территория особой судьбы, где переплелись годы войны, мирный труд, легендарное время открытия нефтегазовых месторождений, определившее стратегию развития региона. Благодаря самоотверженному труду настоящих подвижников, которые в суровых условиях Тюменского Севера осваивали этот край, он экономически креп, формировал инфраструктуру, воплощал в реальность важнейшие проекты государственной значимости, – отметил Борис Хохряков. – Сибиряки, смелые в мечтах и упорные в их реализации, продолжают дело предшественников. Они настойчиво двигаются вперед, грандиозными свершениями и новыми открытиями славят малую родину».
Спикер окружной Думы пожелал жителям дальнейших успехов, счастья, неугасимой энергии. Стабильности, развития и процветания Тюменской области.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры