В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре обсудили профилактические мероприятия по противодействию коррупции

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В актовом зале Управления Росгвардии по ХМАО – Югре состоялось собрание офицеров правоохранительных органов, в ходе которого были обсуждены профилактические меры по противодействию коррупции. Военнослужащие и сотрудники ведомства выступили с докладами, содержащими формы и методы разъяснительной работы с населением автономного округа.
Представитель Прокуратуры ХМАО – Югры советник юстиции Наталья Сидоренко рассказала участникам собрания, как бороться с проявлениями коррупции при несении службы, направленной на обеспечение безопасности в Югре, довела имеющуюся статистику выявленных преступлений и правонарушений.
«В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре придается большое значение просвещению и воспитательной работе среди личного состава ведомства по формированию в обществе антикоррупционного сознания, совершенствованию методов борьбы с социальным злом. Не менее важно воспитание такого общественного сознания, в котором не было бы даже элементов терпимого отношения к проявлениям коррупции в любой их форме», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре