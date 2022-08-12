В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре обсудили профилактические мероприятия по противодействию коррупции

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В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре обсудили профилактические мероприятия по противодействию коррупции

В актовом зале Управления Росгвардии по ХМАО – Югре состоялось собрание офицеров правоохранительных органов, в ходе которого были обсуждены профилактические меры по противодействию коррупции. Военнослужащие и сотрудники ведомства выступили с докладами, содержащими формы и методы разъяснительной работы с населением автономного округа.

Представитель Прокуратуры ХМАО – Югры советник юстиции Наталья Сидоренко рассказала участникам собрания, как бороться с проявлениями коррупции при несении службы, направленной на  обеспечение безопасности в Югре, довела имеющуюся статистику выявленных преступлений и правонарушений.

«В  Управлении  Росгвардии по ХМАО – Югре придается большое значение просвещению и воспитательной работе среди личного состава ведомства по формированию в обществе антикоррупционного сознания, совершенствованию методов борьбы с социальным злом. Не менее важно воспитание такого общественного сознания, в котором не было бы даже элементов терпимого отношения к проявлениям коррупции в любой их форме», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

 

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре

Пт, 12/08/2022 - 11:21

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