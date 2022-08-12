Универсальный сектор благополучия

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Детское этническое стойбище «Мань Ускве» уже двадцать восемь лет реализовывает свою деятельность через проведение профильных смен. Село Саранпауль расположено у подножия Приполярного Урала и, имея такой великолепный образовательный ресурс, «Мань Ускве» использует его для проведения своей горной смены «Нрын внтлын Ворщик («Каслающая в горы Трясогузка»).
С одной стороны, детский туризм - одно из самых эффективных, увлекательных, полезных видов спорта. Движение, чистый воздух, физические нагрузки, неформальное общение – это именно то, что нужно для укрепления и формирования здорового организма ребенка. Детскому возрасту свойственно стремление к необычности, к приключениям и романтике. Туризм – прекрасное средство, которое естественным путем удовлетворяет потребности ребят. В походе дети раскрываются совсем с другой стороны. В этом отношении горный поход особенно ценен для педагогов, так как позволяет глубже понять натуру каждого из ребят и найти подход к нему, а также способствует настоящему взаимопониманию и установлению особого дружелюбного отношения среди детей.
С другой стороны, природа, особенно горы, имеют большое значение в мировоззрении мансийского народа. Краевед Татьяна Дмитриевна Слинкина описывает так: «Для манси Урал – это одно целое понятие, одна цельная система жизни народа, как составная часть природы, земли, космоса, мироздания и жизни на земле. Мудрые философы манси никогда не считали человека царём природы, жили и живут согласно природным и своим законам». До сих пор на Приполярном Урале остались места, особо почитаемые предками – это священные территории. Очень важно, чтобы молодое поколение знало об этих местах энергии и рассматривало их как мощный пласт уникальной действующей духовной культуры. Для почитания и уважения к Священному Каменному Поясу мы знакомим детей с древними мифами, традиционными преданиями, обрядами, учим принимать Природу таковой, какая она есть и не стремиться переделать её в угоду своим прихотям.
Первая горная смена детей «Мань Ускве» состоялась в 1997 году. С тех пор эти смены стойбища стали ежегодными, мы неоднократно поднимались на вершины гор: Рума, Манарага, Народная, Блюхера, Маньсинер, ТельпозИз, Пыртырдырма, Ларцинпея, Регули, Пик Масленникова, Шатмага и многие другие. Сплавлялись на катамаранах по рекам: Манья, Турупья, Ятрия, Народа, Хартес, Щекурья и др. Маршруты каждой смены разные, не повторяются, постоянство только в месте посещения – Приполярный Урал. За 15 лет в этих сменах приняло участие около 700 человек.
С 2015 года группы «Мань Ускве» начали совершать категорийные походы в горы Приполярного Урала. На сегодняшний день мы прошли походы 1, 2 и 3 категории сложности. Разряды по спортивному туризму имеют 63 человека: 1 разряд – 10 человек, 2 разряд – 7 человек, 3 разряд – 46 человек.
Содержание программы горной смены «Мань Ускве» всегда включает в себя несколько направлений:
- Традиционные основы культуры коренных народов Севера (познание окружающего мира, воспитание бережного отношения к природе, развитие экологического мышления);
- Туризм, спортивная подготовка и укрепление здоровья (скалолазание, ориентирование на местности и др.);
- Психологическая подготовка (формирование личности подростка, учёт психологических особенностей детей, специальная психологическая подготовка к туристским походам: тренинги, тесты, психологические игры).
- Краеведение (знакомство с памятниками истории и культуры, по которым проходят маршруты походов).
В этом году группа «Мань Ускве» в количестве 21 человек прошла сложный, но интересный маршрут: Саранпауль – База Парнук – гора Центральная, высота 1419 м. – верховья реки Манья – Няртаю – сплав по реке Манья – Саранпауль. Проводником на маршруте был замечательный и удивительный человек – Семёнов Елисей Николаевич.
Вновь обращаемся к Татьяне Дмитриевне Слинкиной, автору уникальной книги «Мансийские оронимы Урала»: «Современные учёные подтвердили истину: у каждого народа и цивилизации есть на Земле свой сектор благополучия, который напрямую связан с геомагнитным свойством нашей планеты. Сектор перемещается в течение веков очень медленно. В древности народы интуитивно следовали за ним. С появлением административных границ перемещения стали невозможны, из-за чего та или иная нация катастрофически быстро приходит в упадок и растворяется среди пришлого населения. Очевидно, отсюда и произошло выражение: «Земля из-под ног ушла». И у каждого отдельного человека на земле имеется такой сектор, где он благополучен во всём. Стоит уехать дальше даже на 150 км – всё резко меняется в его жизни, а самое главное – неотвратимо падает иммунитет.….»
Стойбище «Мань Ускве», а это не только дети, но и молодежь со старшим поколением, старается сохранить свой сектор благополучия, ежегодно совершая походы на Приполярный Урал.
Директор детского этнического стойбища «Мань Ускве» Любовь Стаканова