В Югре завершился масштабный форум «Утро – 2022»

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10 августа Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Югры Наталья Комарова приняли участие в заключительном дне работы комьюнити-форума «Утро - 2022».
Владимир Якушев и Наталья Комарова побывали на площадках форума и пообщались с участниками из Донецкой и Луганской Народных Республик. Молодые люди поделились впечатлениями, рассказали о собственных проектах, о полученных знаниях, которые получили на форуме, об опыте, который будут передавать и реализовывать в своей Республике.
Владимир Якушев поприветствовал гостей и участников форума, отметив «На протяжении всего форума мы следили за тем, как проходит форум. Мы прекрасно знаем, какие активности проходили, что было на площадках. Нужно отметить, что форум «Утро» на территории Уральского федерального округа проходит долгие, долгие годы и мне бы в первую очередь хотелось услышать мнение ребят, вам понравился форум? И это самое главное, что вы оценили организационные моменты и проведение форума. Уверен в том, что участников с территорий из Донецкой и Луганской Народных Республик ежегодно будет расти.
Форум «Утро» - это площадка, которая является социальным лифтом, многие участники, кто когда-либо участвовал в форуме, в дальнейшем пошли в бизнес, политику, государственную гражданскую службу».
Также Владимир Якушев поблагодарил Федеральное агентство по делам молодежи, Губернатора Югры Наталью Владимировну и её команду за высокий уровень проведения мероприятия.
«Наблюдая за вами, общаясь с вами, я хочу сказать о том, что я горжусь тем, что в своё время окончила Коммунарский Горно-Металлургический институт» сказала Наталья Владимировна Комарова.
Владимир Якушев выступил на торжественном закрытии «Наверное немножко грустно, праздник подходит к концу, но я уверен, что все вы увезёте от сюда самые хорошие и добрые эмоции. Все уедите от сюда, увезя с собой новые адреса большого количества друзей. Это самое главное, что произошло в эти дни. Я хочу поблагодарить правительство Югры и Росмолодежь за то, что они организовали этот праздник. Мы говорим сегодня «До свидания, Ханты-Мансийск!» и «Здравствуй, Челябинск-2023!» Доброе «Утро» продолжает шагать по территории федерального округа и творить добро».
На форуме «Утро – 2022» были объявлены победители грантов «Росмолодежи» и губернатора Югры. Победителей грантового конкурса «Росмолодежи» наградил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, а победителей югорского грантового конкурса, наградила губернатор Югры Наталья Комарова.
В завершении грандиозного форума «Утро» для жителей, гостей и участников выступил финалист проекта телерадиокомпании «Югра» музыкального шоу «Иди за мной» Сергей Щербаков, творческие коллективы Югры, а также выступила группа The Hatters.
Оксана Албина