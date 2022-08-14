Владимир Якушев поздравил жителей УрФО с Днем строителя

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Владимир Якушев поздравил жителей УрФО с Днем строителя

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днем строителя!

Строительная отрасль играет важнейшую роль в российской экономике. Строитель – одна из самых востребованных и популярных в стране профессий. Для Уральского федерального округа, промышленного сердца России, это справедливо вдвойне.

Вызовы, с которыми столкнулась наша страна, не обошли стороной строительный комплекс. Перед строителями возникли сложные и амбициозные задачи. Уверен – отрасль достойно с ними справится. Так происходило всегда. Так будет и теперь.

Важно, чтобы все объекты были достроены. И стартовали новые проекты. Меры государственной поддержки позволяют это сделать.

Но главная надежда и гордость отрасли – люди, строители-профессионалы. Ваш труд – это наши благоустроенные города, современная дорожная инфраструктура, промышленные и социальные объекты. Это комфорт и лучшее качество жизни для миллионов граждан.

Особые слова благодарности – ветеранам-строителям. Традиции, заложенные вами, – надежный фундамент, на котором стоит отрасль. Спасибо вам за верность профессии!

Дорогие строители!

Пусть воплощаются в жизнь самые смелые проекты!

Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных свершений, радости и гордости за свою работу, которую вы так хорошо делаете!

ugra-news.ru

Вс, 14/08/2022 - 18:06

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