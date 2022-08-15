В Ханты-Мансийском районе идёт углублённая диспансеризация

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За прошедшую неделю общее число пациентов, прошедших углубленную диспансеризацию, — 960 человек (66 % от установленного плана). Первый этап диспансеризации и профосмотр взрослого населения составляет 1923 человека (57% от установленного плана); по результатам первого этапа, направленных на второй этап диспансеризации — 245 человек.
Направление на второй этап диспансеризации определяется врачом терапевтом для проведения дополнительных обследований, осмотров и консультаций профильных специалистов (хирурга-уролога, хирурга-колопроктолога, невролога, окулиста, онколога) для уточнения диагноза. «Своевременное прохождение диспансеризации позволит снизить уровень заболеваемости населения в целом, снизить уровень смертности населения от предотвратимых причин, выявить на ранних стадиях социально значимые заболевания и своевременно провести профилактические и реабилитационные мероприятия», — резюмирует врач-терапевт БУ «Ханты-Мансийская районная больница» Надежда Исраилова.
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