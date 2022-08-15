В Ханты-Мансийске назвали победителей урбанистического хакатона «Города»

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Четыре дня молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты из Москвы, Самары, Ростова-на-Дону, Сургута и Нижневартовска работали над проектом благоустройства стелы «Первооткрывателям земли Югорской» и прилегающей к ней территории.
Памятник появился в Ханты-Мансийске 19 лет назад. Его проектировал московский художник-архитектор Карен Сапричан. Стела располагается на самой высокой точке города, где открывается необыкновенный вид на исторические достопримечательности города и пейзаж великого Иртыша.
«Для нас честь принимать вас с вашими идеями, творчеством. Уверен, с помощью ваших сил и энергии очень скоро преобразится пространство, над которым вы работали. Для нас стела — это символ и Ханты-Мансийска, и Югры. Это историческое, значимое место», — отметил первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.
Задача участников хакатона — обновить локацию, вдохнуть новую жизнь в этот объект. Молодые урбанисты разделились на две команды по пять человек и четыре дня с утра до ночи разрабатывали эскизы благоустройства территории лесопарка и смотровой площадки. Начинающие специалисты по планированию городской среды изучили особенности нашего региона, побывали в местных музеях и познакомились с другими достопримечательностями.
Первый проект, представленный молодыми архитекторами конкурсной комиссии, – «Городские террасы». Он примечателен тем, что дорога от парковки до стелы будет делиться на несколько тематических троп, посвященных птицам, растениям и животным. На тропах разместят информационные табло с qr-кодами, где можно будет ознакомиться с обитающими здесь представителями флоры и фауны и послушать лес. У самой стелы расположится трехуровневая терраса. У парковки планируется организовать зону барбекю в виде традиционных жилищ коренных народов Севера – чумов. Также инфраструктурный проект «Городские террасы» включает в себя визит-центр и детскую площадку.
Второй проект «Таинственные тропы» отразил идею гармонии природы и человека. Дизайнеры городской среды предложили использовать в тематическом наполнении территории комбинированный подход: создать детские площадки, шахматные столы, туристические тропы, сад скульптур, безопасную современную смотровую площадку, а также использовать для благоустройства смешанные материалы – природные и урбанистические. Авторы этого проекта отметили, что сейчас на площади у стелы нет возможностей для организации досуга, и предложили проводить здесь фестивали, ярмарки, а зимой залить каток. Также урбанисты отметили необходимость создания в районе стелы благоустроенной автобусной остановки. Ключевой идеей авторов проекта по благоустройству лесопарка стала туманная поляна с постоянно действующим паровым фонтаном.
«Обе команды молодцы. Очень серьезная работа проделана. Можно объединить первую и вторую идею, потому что проекты пересекаются и дополняют друг друга. В первом варианте мне понравилась идея слушать лес, во втором – поляна с паром. Они могут стать интересными особенностями этого места», — отметил Алексей Шипилов.
По решению жюри победителями стали разработчики концепции «Таинственные тропы» Мигель Сафиуллин из Сургута, Александра Миронова из Москвы, Юлия Садчикова из Ростова-на-Дону, Татьяна Королева из Самары и Елизавета Корецкая из Москвы.
«Огромное спасибо каждому из вас. Вы продемонстрировали очень смелые идеи, подарили нам взгляд со стороны на достопримечательности, к которым мы привыкли и не всегда замечаем ценность их природных особенностей. Для нас важно, чтобы ваши идеи были реализованы. Накануне старта хакатона президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Ханты-Мансийского автономного округа. В преддверии этого события мы планируем запустить большой всенародный крауд-проект «100 идей к 100-летию». Проект по обустройству территории стелы, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы войти в сотню идей, — сказала директор департамента общественных, внешних связей и молодёжной политики Елена Шумакова. Также руководитель ведомства отметила, что в Югре есть инструмент для реализации таких проектов – региональный конкурс инициативного бюджетирования.
Отметим, что проект победителей урбанистического хакатона «Города» планируется реализовать на территории Ханты-Мансийская в течение трех лет с учетом его доработки с участием жителей города, местных креативных сообществ и урбанистов.