Всероссийская ведомственная акция «Зарядись энергией с Росгвардией!», посвящённая Дню физкультурника, прошла в Югре

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Всероссийская ведомственная акция «Зарядись энергией с Росгвардией!», посвящённая Дню физкультурника, прошла в Югре

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре присоединились к всероссийскому проекту и  провели в крупных городах автономного округа акцию «Зарядись энергией с Росгвардией!», посвящённую Дню физкультурника.

Недалеко от сельского поселения Шапша начальник отделения боевого обеспечения Управления Росгвардии по ХМАО – Югре капитан Дмитрий Нагребельный совместно с председателем Совета ветеранов регионального отделения общероссийской общественной организации войск правопорядка полковником полиции в отставке Александром Андреевым провели с воспитанниками военно-патриотического лагеря «Спецназ. Дети» разминку и  спортивную эстафету, а также рассказали  о задачах, выполняемых инженерной службой. Офицеры ведомства продемонстрировали ребятам средства, стоящие на вооружении в подразделении Росгвардии, предназначенные для поиска и обнаружения взрывоопасных предметов,  бронезащиты, проинформировали молодых людей о перспективах поступления на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации.

Продолжилась акция в Сургуте, где в одном из жилых дворов сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с представителями Центра реализации профилактических программ муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» организовали для ребят утреннюю зарядку на свежем воздухе. Дети с легкостью выполнили упражнения, развивающие все группы мышц. Представитель вневедомственной охраны прапорщик полиции Владимир Константинов рассказал ребятам о пользе зарядки, роли спорта и физкультуры в формировании личности и характера. Мероприятие продолжилось спортивными состязаниями.

«Ежедневно занимаясь спортом, росгвардейцы  на основании своего примера способствуют формированию у школьников здоровых привычек, направленных на развитие выносливости и поддержание себя в хорошей физической форме», –  отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.  

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре 

Пнд, 15/08/2022 - 14:33

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