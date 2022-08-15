В Югре обсудили подготовку к новому учебному году

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Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании Совета при Губернаторе округа по развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Основным вопросом стала подготовка образовательных организаций к новому учебному году, в том числе обеспечение их комплексной безопасности.
Отмечено, что 100% предъявленных к приемке образовательных организаций признаны готовыми к новому учебному году.
Учебные заведения готовы с 1 сентября к приему учащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и организации работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. На 100% обеспечены безопасные условия пребывания обучающихся и педагогов, а также закрыты все потребности в школьных учебниках. Новый 2022-2023 учебный год начнется с 1 сентября в очной форме.
Во всех общеобразовательных организациях учащиеся начальных классов будут обеспечены одноразовым бесплатным горячим питанием.
Озвучена информация, что в образовательных организациях Югры трудятся 31 047 педагогических работников. Большая часть из них – 17 031 человек – педагогические работники школ. Более 11 тысяч человек – педагогические работники детских садов и почти три тысячи педагогов работают в организациях дополнительного образования.
Вместе с тем сохраняется небольшой дефицит педагогических кадров. Число вакантных должностей в общеобразовательных организациях – 555 единиц, в организациях дополнительного образования – 88.
В ходе работы Совета рекомендовано главам городов и районов с участием образовательных организаций высшего и профессионального образования проинформировать выпускников об имеющихся вакантных должностях в учебных заведениях и условиях их привлечения, в частности, предоставлению жилья, оплате труда, иных условиях.
Рекомендовано сформировать заказ на 2023 год на целевое обучение в образовательных организациях, в том числе по педагогическим специальностям.
Главам территорий рекомендовано провести оценку реализации комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности при организованных перевозках детей. Результаты анализа будут рассмотрены совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и организациями дорожно-транспортного комплекса.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры