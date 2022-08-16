Благодаря региональной льготе дети-диабетики в полном объеме оснащены современными системами мониторинга

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Два года назад одному из пациентов Няганской городской детской поликлиники был поставлен неутешительный диагноз — сахарный диабет 1 типа. Для контроля уровня сахара в крови с помощью глюкометра, 4 летнему мальчугану приходилось прокалывать маленькие пальчики до 20-ти раз в сутки. Мама Анастасия К., вспоминает то время с болью и переживанием за своего сына и к его страданиям. «Шок, как жить дальше? Наша жизнь разделилась на «до болезни и после, — сетовали родители. — Начали изучать, какие способы замеров еще существуют, и узнали про датчики FreeStyle Libre. А недавно нам позвонили из детской поликлиники и пригласили в аптеку за расходниками, положенными детям больных диабетом, среди которых был и аппарат FreeStyle Libre, и все, что к нему положено. Это стало нашим спасением. Быстро, удобно, можно даже снимать показания через одежду, а самое главное не нужно прокалывать палец».
Бесплатное обеспечение системой мониторинга для пациентов с диагнозом «Сахарный диабет 1 типа» является региональной льготой. ХМАО — Югра в числе единичных территорий, предоставляющих диабетикам эту меру поддержки. 1 датчик рассчитан на использование в течение 2 — х недель, в то время как для контроля уровня сахара с помощью глюкометра, за этот же период требуется не менее 150 тест-полосок.
«Преимущества системы мониторинга в сравнении с глюкометром очевидны, — рассказывает Татьяна Ильичева, врач-эндокринолог БУ «Няганская городская детская поликлиника». — Последний хоть и обладает удовлетворительной информативностью, но, к сожалению, сопровождается значительным психологическим дискомфортом. Особенно это касается детей. Использование же системы флеш-мониторирования глюкозы помогает исключить эти барьеры в период измерения глюкозы. На сегодняшний день 30 няганских ребят, состоящих на учете с диагнозом «инсулинозависимые», бесплатно обеспечены FreeStyle Libre».
В России система флеш-мониторирования глюкозы (ФМГ) появилась в 2018 году. Из основных достоинств дополнительно можно отметить отсутствие необходимости в калибровке и большая длительность использования датчика. Также система, с помощью специальной программы, устанавливаемой на телефон, предоставляет информацию о текущем уровне глюкозы, тенденции (направления и скорости) изменения глюкозы, график глюкозы за последнее и предыдущее время.
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