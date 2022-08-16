Сообщество «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» теперь и в Viber

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Сообщество «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» теперь и в Viber

Сообщество с 15 августа начало свою работу в мессенджере Viber. Основная задача запуска проекта — получение оперативной̆ обратной̆ связи на вопросы граждан и решение возникающих у них проблем при обращении за медицинской̆ помощью в качестве прямого канала коммуникации югорчан и руководства медицинских организаций региона. Это не дублирование основной группы ВКонтакте, это дополнение к ней.

По данным онлайн-социологии АНО «Диалог», Telegram в регионах менее популярен в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, чем в среднем по России (26%). Согласно карте популярности, популярность мессенджера Viber в Югре выше, чем в среднем по стране и составляет 68%. Учитывая это, а также важность и актуальность работы с населением (в том числе пожилого возраста) в мессенджерах в части решения вопросов в области здравоохранения, узнаваемости среди населения региона проекта «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» создано сообщество в Viber. Отметим, что на сегодняшний день в действующей группе ВКонтакте свыше 48500 подписчиков.

Чат работает по принципу «вопрос-ответ»: поступает сообщение в сообщество, если оно требует уточнения медицинской организации, то администратор уточняет информацию, далее ответственный специалист медицинской организации самостоятельно работает с автором сообщения. Стоит отметить, что правила работы чата, отличаются от сообщества ВКонтакте. Правилами чата строго определено, что не допускается размещение информации, относящейся к сведениям о состоянии здоровья, включая диагноз, результаты анализов, мед. обследования, наличие заболевания, о виде мед. вмешательства, его последствиях, результатах оказания медпомощи. Данная информация предоставляется участником чата представителю медучреждения в личных сообщениях.

Также правилами чата установлено, что обращения могут быть удалены администраторами чата без предупреждения, а участники получить БАН, при размещении в чате: обращений не по теме чата; игнорировании замечаний от администраторов чата; переписки между участниками; упоминании сторонних сервисов и инстанций для решения проблем и так далее.

Создатели чата и административная группа, надеются, что этот мессенджер станет хорошим помощником пациентам в разрешении возникающих проблем с получением медицинской помощи, как и само сообщество «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» в социальной сети ВКонтакте.

https://invite.viber.com/?g2=AQA7hedrdITMQk%2BkZboc0C7%2F%2F8i6z5FrhZDIK...

 

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Втр, 16/08/2022 - 09:34

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