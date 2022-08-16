Город мастеров в Берёзово

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В посёлке Берёзово на базе районного Дома культуры с 1 по 13 августа проходила детская площадка «Город мастеров», где отдохнули 25 детей в возрасте от 6 до 17 лет.
Организатор площадки, заведующая художественно-постановочной частью районного Дома культуры Марина Зубарева рассказала: «Наша площадка временного пребывания, поэтому отдых для детей был организован ежедневно с 10 утра до 13 часов. В течение двух недель ребята были постоянно задействованы. Утро начиналось с зарядки, после дети шли на мероприятие, либо на экскурсию. За это время они посетили, музей, библиотеку и другие учреждения районного центра. И конечно, мы сами проводили разнохарактерные мероприятия – спортивные, развлекательные, интеллектуальные, экологические. К примеру, 10 августа в отделе прикладного творчества и национальных культур педагог-организатор Марина Табун провела урок краеведения. Он был приурочен к Международному дню коренных народов мира. Дети остались в восторге, они поиграли в национальные игры, ответили на вопросы викторины, а также узнали о работе заказника «Берёзовский».
Дети поделились на два отряда, с ними работали два воспитателя, два вожатых-волонтёра. Кроме этого, был задействован весь коллектив Дома культуры».
Марина Зубарева также рассказала, что такие площадки в районном доме культуры проходят в августе ежегодно на протяжении уже восьми лет:
«Как правило, в других организациях детские площадки проходят в июне и июле, поэтому желающих отдохнуть в августе у нас предостаточно. Многие ребята приходят к нам ежегодно и начинают записываться ещё в мае. Родители пишут заявление, приносят медицинскую справку и заполняют социальный паспорт. Наша площадка называется «Город мастеров». Изначально, когда мы только начинали работать в этом направлении, то организовали этноплощадку. Наши рукодельницы из отдела прикладного творчества и национальных культур знакомили ребят с культурой коренных народов, учили их мастерить. Затем мы стали менять направленность, а название «Город мастеров» оставили. В один год мы заявлялись на грантовую поддержку. На эти средства закупали бисер, ткани, реквизиты для национальных игр и другие необходимые материалы для детей. В настоящее время площадка работает за счёт сил и средств районного Дома культуры».
Закрытие детской площадки состоялось 13 августа, для детей был организовано праздничное мероприятие, в конце которого каждый ребёнок получил диплом в разных номинациях.
Людмила Теткина
фото районного Дома культуры п. Березово