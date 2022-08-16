Югра готова к новому учебному году

- Русский
Все образовательные организации региона готовы к 1 сентября. Подготовку к новому учебному году обсудили в правительстве Югры на заседании совета при губернаторе автономного округа по развитию местного самоуправления.
«На текущую дату 100% образовательных организаций признаны готовыми к началу нового учебного года. Новый 2022-2023 учебный год начнется с 1 сентября в очной форме», - заявил первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.
Всего в Югре действует 708 образовательных организаций. В том числе, 282 дошкольные образовательные организации, 312 общеобразовательных организаций, 22 профессиональные образовательные организации, 87 организаций дополнительного образования и образовательных организаций высшего образования. В образовательных организациях округа трудятся 31 047 педагогических работников, из них: 17 031 человек – педагогические работники школ, 11 040 человек – педагогические работники детских садов, 2 976 педагогов работают в организациях дополнительного образования.
«С 1 сентября 2022 года 308 муниципальных общеобразовательных организаций автономного округа готовы принять 230 517 обучающихся. Впервые за парты сядут 25 159 первоклассников», - проинформировал участников заседания глава Когалыма Николай Пальчиков.
Для обеспечения высокого качества общего образования в регионе активно идет строительство новых современных школ. Так, в Ханты-Мансийске до 2025 года предусмотрено строительство 4-х зданий общеобразовательных учреждений на 4 881 место. В Когалыме в октябре 2021 года заключен контракт на строительство новой школы на 900 мест в 2021-2024 годы. Ввод в эксплуатацию новых объектов также позволяет снизить процент численности обучающихся, занимающихся во вторую смену. Также в Ханты-Мансийске в декабре 2021 года введен в эксплуатацию новый корпус школы №8, проектной мощностью на 600 мест, который начал образовательную деятельность 9 февраля 2022 года. С 1 сентября 2022 года запланировано функционирование новой школы в городе Сургуте на 550 мест. К концу 2022 года в Сургутском районе (п. Нижнесортымский, п. Солнечный) будут введены 2 корпуса общеобразовательных организаций на 1100 учебных мест каждый, а в Лангепасе начнет функционировать новая школа на 516 мест.
На сегодня проведены все необходимые мероприятия по организации образовательного процесса с 1 сентября 2022 года в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В 100% образовательных организаций обеспечены безопасные условия пребывания обучающихся и педагогов. Обеспеченность школьными учебниками к 1 сентября 2022 года составляет 100%.
Во всех общеобразовательных организациях обучающимся начальных классов обеспечено предоставление одноразового бесплатного горячего питания. Также с 1 сентября в общеобразовательных организациях начнет работать автоматизированный модуль «Школьное питание» на региональной платформе «ГИС Образование Югры», что позволит родителям увидеть все условия предоставления питания, варианты меню, возможность оплаты за питание.
В ходе заседания Алексей Шипилов обратил внимание на поступающие сигналы относительно готовности школ: «Центр управления регионом выявил информацию, что в ходе проведения проверок Роспотребнадзором выявлены нарушения в школах».
Директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин пояснил, что предписания Роспотребнадзора были выполнены во время подготовки к началу нового учебного года в установленные сроки.
«Информация в СМИ и социальных сетях появилась на основе на той информации, которая находится на сайте Роспотребнадзора. Речь идет о проверках, которые проходили в течение года, и о тех замечаниях, которые выдвигались в ходе этих проверок. У всех замечаний были сроки устранения. И все замечания были в срок устранены», - сказал он.
Алексей Дренин также отметил, что подготовка в учебному году прошла слаженно и оперативно. «За что всех коллег хотел бы поблагодарить. Своевременно устранены замечания надзорных органов со сроками исполнения до 1 сентября – иначе образовательные организации просто не были бы приняты к новому учебному году. Также отмечу, что у нас нет критической ситуации с нехваткой кадров. В среднем, педагоги работают по совместительству на 1, 54 ставки, что меньше, чем в среднем по РФ. Тем не менее, безусловно, необходимо работать на перспективу, формировать пул профессионалов, которые придут в образовательные организации на смену действующим педагогам, которые уйдут на пенсию. Целевое обучение – это то, чем нужно активно пользоваться, оно показало свою эффективность. Система образования готова к новому учебному году», - подчеркнул Алексей Дренин.
В результате проведенных мероприятий все образовательные организации признаны межведомственными комиссиями готовыми к началу нового учебного года. Представители общественности также подтвердили готовность региона к началу учебного года.
«Сфера образования округа, при всей своей, казалось бы, консервативности, является живым организмом, способным в современных условиях отвечать потребностям всех участников учебного процесса, - сказал председатель «Штаба родительского общественного контроля» Общественного совета при Департаменте образования и науки Югры Олег Бурычкин. – Мы видим, что сфере образования уделяют огромное внимание, на всех уровнях. Все составляющие учебного процесса отражены: кадровое обеспечение, здоровьесберегающие технологии, организация качественного питания, медицинское сопровождение, комплексная безопасность объектов образования, обеспечение безопасности перевозки детей».
ugra-news.ru