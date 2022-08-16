Югорчане с инвалидностью активно пользуются электронным сертификатом на технические средства реабилитации

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С начала лета сертификат, позволяющий оперативно получать жизненно необходимые изделия, оформили более 300 жителей льготной категории, 85 из них уже воспользовались платежным инструментом. Югорчане стали обладателями кресло-колясок, поручней, тростей, подгузников, слуховых аппаратов, ортопедической обуви и других изделий для реабилитации. А всего по электронному сертификату доступно более 240 различных видов технических средств реабилитации.
Отметим, электронный сертификат в настоящее время является самым быстрым способом обеспечения техсредствами реабилитации. Он работает как банковская карта с мгновенной оплатой товара, соответствующего рекомендациям медико-социальной экспертизы. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сами выбирают в специализированных торговых точках, в том числе в сети Интернет, необходимые товары. Федеральное казначейство в момент совершения покупки производит оплату через карту национальной платёжной системы «Мир».
Оформить электронный сертификат можно в считанные дни через портал Госуслуг, а также на личном приеме в отделение ФСС и МФЦ. Информация о точках продаж, принимающих такой платежный инструмент, доступна в мобильном приложении «Социальный навигатор» и в электронном каталоге ТСР.
ГУ - РО ФСС РФ по ХМАО - Югре