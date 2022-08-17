Свыше 18800 югорских пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, получают повышенную пенсию

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18891 пенсионеров ХМАО - Югры, достигших 80-летнего возраста, получают пенсию в повышенном размере за счет увеличения фиксированной выплаты на 100%.
С 1 июня 2022 года общеустановленный размер фиксированной выплаты в Югре составляет 10831,11 рублей. У 80-летних югорских пенсионеров и старше размер фиксированной выплаты составляет 21662,22 рубля, т.е. вдвое больше.
Повышение происходит автоматически – без подачи заявления со дня достижения пенсионером 80 лет. Также на размер фиксированной выплаты влияет наличие иждивенцев, проживание и работа в сельской местности и на Севере.
Обращаем внимание, что при достижении 80-лет фиксированная выплата не удваивается:
- инвалидам I группы, получающим страховую пенсию по старости, поскольку фиксированная выплата указанной категории граждан изначально (при назначении пенсии) устанавливается в увеличенном размере;
- 80-летним пенсионерам - получателям социальной пенсии;
- 80-летним пенсионерам, получателям страховой пенсии по случаю потери кормильца.
Кроме того, неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 80-летним гражданином, предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата, которая выплачивается вместе с пенсией 80-летнему гражданину. Установление данной компенсации носит заявительный характер, поэтому за установлением компенсации следует обращаться в клиентскую службу ПФР по месту жительства пенсионера. Подать заявления можно дистанционно, через Личный кабинет на сайте ПФР или Портале Госуслуг.
Получить дополнительную информацию можно по телефону регионального контакт-центра Отделения ПФР по ХМАО - Югре 8-800-600-05-19, график приёма звонков с 09.00 до 17.00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.
ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре