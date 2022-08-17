Медицинское обеспечение форума «УТРО — 2022»

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Медицинское обеспечение форума «УТРО — 2022»

В начале августа более 500 молодых и талантливых активистов Уральского федерального округа посетили Ханты-Мансийск для участия в комьюнити-форуме «УТРО». Медицинское обеспечение мероприятия осуществляли физкультурный диспансер совместно с Ханты-Мансийской городской станцией скорой медицинской помощи и Центром медицины катастроф. Службы отработали схему обеспечения скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощью, спортивных мероприятий и алгоритмы взаимодействия.

На территории Археопарка, где располагались основные локации, был организован мед. пункт для оказания первичной медико-санитарной помощи участникам и гостям. На церемонии открытия и закрытия, а также во время спортивного забега дежурили медицинские бригады. Медицинские работники были обеспечены лекарственными препаратами и необходимым медицинским оборудованием. Благодаря слаженной, согласованной работе медицинских служб города серьезных травм и заболеваний у участников не выявлено. Всем обратившимся оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь.

 

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Ср, 17/08/2022 - 12:55

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