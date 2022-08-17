Росгвардия провела цикл патриотических мероприятий для воспитанников детских социальных центров Югры

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Офицеры Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели познавательные мероприятия для ребятишек из подшефных социальных центров Югры, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации, который ежегодно отмечается в стране 22 августа.
В Ханты-Мансийском городском центре социальной помощи семье и детям росгвардейцы встретились с воспитанниками летнего клуба «Креативное пространство» и рассказали об истории праздника. С юными югорчанами из волонтерского лагеря «Территория добра» местного центра содействия семейному воспитанию офицеры ведомства организовали занимательную викторину на знание истории государственного флага. За правильные и самые полные ответы заместитель руководителя территориального органа Росгвардии по военно-политической работе подполковник Михаил Тремасов вручил юным участникам подарки - мультимедийные диски с познавательными программами.
Мероприятия, посвященные общероссийскому празднику, проведены и с личным составом территориального управления. А в день государственного праздника, 22 августа, совместно с волонтерами росгвардейцы раздадут на городских улицах жителям Ханты-Мансийска ленточки цветов российского триколора.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре