Вторая летняя смена «Таксар Махум – Крепкие Люди» в музее Торум Маа

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С 15-19 августа музей «Торум Маа» для детей школьного возраста проводит вторую смену программы «Таксар Махум – Крепкие Люди». В течение пяти дней ребята будут осваивать навыки жизни в лесу в условиях «школы выживания» и смогут узнать некоторые секреты коренных малочисленных народов Севера. «Таксар махум – Крепкие Люди» реализуется на протяжении нескольких лет на площадке музея и является одной из визитных карточек в Югре.
Программой «Таксар Махум – Крепкие Люди» предусмотрены приобретение детьми следующих навыков: научиться правильно и быстро собрать рюкзак, разводить огонь, используя различные способы, ориентироваться на местности, строить временное жилище, а также сооружать ловушки и добывать пропитание.
Анатолий Брусницин, научный сотрудник этнографического музея «Торум Маа» в рамках программы провёл познавательную экскурсию «Охотничья тропа», где подробно рассказал и продемонстрировал механизм действия охотничьих ловушек на боровую дичь, росомаху, горностая, медведя, уток и многих других животных, обитающих на территории автономного округа.
По окончании экскурсии ребята разделились на две группы, одна из групп под руководством Вячеслава Юрьевича Кондина принялась изготавливать ловушки на глухаря. Вторая группа делали рыболовные мордушки (камки), с детьми выполнял работы Анатолий Николаевич Брусницин.
Александра Заболотская из города Ханты-Мансийска (12 лет, ученица МБОУ СОШ № 5) поделилась своими впечатлениями: «Мне очень нравится этот лагерь, тут интересно, учат, как делать ловушки, как добывать пропитание, как можно разжечь костёр разными способами, как можно ловить рыбу, как можно спастись, если ты потерялся в лесу, и что тебе необходимо для выживания и многим разным навыкам».
Руководителем интерактивного образовательного проекта «Таксар Махум – Крепкие Люди» является Вячеслав Кондин, он рассказал, что вот уже на протяжении 8 лет данная программа успешно реализуется в музее «Торум Маа» и ежегодно проводится по две смены в летнюю кампанию, где ребята с большим интересом участвуют в познавательной и обучающей программе, проводят время с пользой и интересом на свежем воздухе. Также, Вячеслав Юрьевич отметил: «К рассказу «Юва и Таксар Махум» я написал методическое пособие к музейной программе «Таксар Махум – Крепкие Люди», где герои не знали, как выживать в экстремальных условиях, Юва рассказывал, как, скитаясь, он нашёл племя, которое практически не умело выживать и чуть не вымерло, не появись он там. «Сейчас я расскажу тебе про племя Таксар Махум, – и лис Юви начал свой рассказ…», в ВКонтакте на странице автора, а также на сайте Стихи.ру можно прочесть этот рассказ.
Оксана Албина