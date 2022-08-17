Конкурс рисунков «Я рисую мир»

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3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом мы преклоняем головы перед жертвами террористических актов и отдаем дань уважения сотрудникам силовых структур, погибшим при предотвращении терактов и спасении заложников.
С призывом «За культуру мира! Против терроризма!» Окружной Дом народного творчества объявляет о начале конкурса «Я рисую мир».
Ждем творческие работы на темы противодействия идеологии терроризма, пропаганды ценности человеческой жизни и народного единства.
К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций Югры дошкольного, начального общего, среднего и высшего профессионального образования.
Рисунки могут быть выполнены в любой технике (акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные техники).
Участникам необходимо с 17 августа по 1 сентября 2022 года направить отсканированную работу (в хорошем качестве) по электронному адресу: hto@odntugra.ru, указав Ф.И.О. автора и возраст.
Все участники конкурса будут награждены памятными дипломами.
Онлайн-фотовыставка работ состоится 3 сентября 2022 года в социальных сетях Окружного Дома народного творчества.
По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8(3467)33-30-37 (Юрко Валерия).
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