Проект «Начни игру» продлевает прием заявок для участия в акселераторе игровых проектов

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Прием заявок для участия в Акселераторе игровых проектов Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» продлен до 29 августа. Такое решение было принято по просьбе конкурсантов, которые проводят подготовку своих разработок к участию в проекте.
Акселератор игровых проектов – одно из ключевых направлений Всероссийского конкурса «Начни игру», который запустила платформа «Россия – страна возможностей» 1 июля 2022 года. Участниками конкурса могут стать ребята в возрасте от 14 лет в составе команды. Разработчикам предстоит пройти конкурсный отбор на обучение в образовательной программе. В финале конкурсанты презентуют завершенные проекты профессионалам индустрии, чтобы побороться за возможность получения гранта или поддержки от инвесторов и партнеров.
«С 1 июля к нам поступило полсотни заявок на участие в Акселераторе игровых проектов. Мы видим действительно уникальные разработки и предложения, которые могут быть высоко оценены рынком игр в нашей стране. И это здорово, что инди-разработчики доверяют нашему проекту и видят в нем возможность для получения поддержки своих разработок, – отметила руководитель Всероссийского конкурса «Начни игру» Марьям Карпова. – Структура заявки для участия в Акселераторе достаточно сложная, и наши конкурсанты подходят к ее заполнению со всей серьезностью. Ребята обратились к нам с просьбой продлить регистрацию, чтобы качественно оформить заявку и доработать свои идеи. Мы пошли навстречу и увеличили сроки еще на две недели».
Оператором Акселератора игровых проектов выступает Фонд «Сколково» в партнерстве с ITHub Games, специалисты которого имеют колоссальный опыт в отборе и поддержке технологических стартапов. В рамках запуска проекта команда фонда анонсировала возможность для финалистов Акселератора игровых проектов конкурса «Начни игру» получить грант на доращивание своих проектов в размере до 7 миллионов рублей. Такая поддержка позволит успешно масштабировать и запустить в релиз авторские разработки конкурсантов.
«Мне нравятся акселераторы, потому что они меняют жизнь людей в стартапе к лучшему. И лично меня это очень сильно драйвит. Это социальный лифт или, по сути, – реальный бустер для бизнеса и карьеры каждого из участников. Участники значительно продвигаются, становятся заметны индустрии и подготовлены для работы с инвесторами, а институты развития вроде Фонда «Сколково» ещё и готовы финансировать лучших из конкурсантов», – отметил Алексей Каленчук, директор направления Gamedev, AR\VR, New Media Фонда «Сколково»
Узнать подробности участия в Акселераторе игровых проектов Всероссийского конкурса «Начни игру» и пройти регистрацию можно на сайте начниигру.рф
Напомним, 20 апреля 2022 года под председательством Президента РФ Владимира Путина состоялось заседание Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». В заседании приняли участие члены Наблюдательного совета, участники проектов и конкурсов платформы. В ходе встречи глава государства поддержал инициативу призера Национальной технологической олимпиады (НТО) Junior Александра Кравченко о проведении всероссийского конкурса для разработчиков компьютерных игр. 1 июля состоялся запуск проекта «Начни игру», ключевой целью которого является поиск и поддержка талантов в игровой индустрии.
Контактная информация:
Руководитель направления федеральных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей»
Нина Маслова
+ 7 (916) 351-10-10
Пресс-секретарь Всероссийского конкурса «Начни игру»
Екатерина Никандрова
+ 7 (904) 100-33-56
ekaterina.nikandrova@rsv.ru