Детская поликлиника Нягани усиливает контроль соблюдения противоэпидемических мероприятий

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Ожидаемый сезонный подъем заболеваемости ОРЗ, ОРВИ и COVID-19 обязывает медицинские учреждения усилить контроль соблюдения противоэпидемических мероприятий. В повышенную готовность по оказанию в амбулаторных условиях медицинской помощи пациентам, имеющим симптомы простудных заболеваний, переведены и отделения детской поликлиники. В частности, сформированы специальные медицинские бригады по оказанию медпомощи на дому и отбору биологического материала для лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Потоки пациентов, посещающих поликлинику, разделены и обслуживаются в условно обозначенных на «грязную» и «чистую» зонах. Согласно схеме маршрутизации, больные, первые обратившиеся за медицинской помощью с подозрением на ОРВИ, фарингиты, грипп, пневмонию, направляются к работникам специальной медицинской бригады и кабинета неотложной медицинской помощи, минуя посещение участкового врача-педиатра. Дисклокация бригады и кабинета определена таким образом, что позволяет развести потоки больных и здоровых посетителей. Пациенты, приходящие в учреждение с профилактической целью, имеют возможность пользоваться отдельным входом профилактического отделения.
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