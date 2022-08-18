В Югре даны рекомендации гражданам при посещении общественных мест

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В автономном округе на фоне подъема заболеваемости COVID-19 региональным оперативным штабом по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Югры рекомендовано использовать маски наиболее уязвимым группам населения, таким как беременные женщины и лица старшего возраста, при посещении общественных мест.
На заседании штаба заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов обозначил, что за истекшую неделю количество заболевших в автономном округе на 62% превысило аналогичный показатель за предыдущую. В начале недели число активно болеющих людей в регионе увеличилось на 73%, на 36% число госпитализированных югорчан. Коечный фонд для госпитализированных больных COVID-19 возрос на 22%.
«Подъем заболеваемости связан с распространением подвида вируса, характеризующегося более высокой заразностью и коротким инкубационным периодом. На фоне возрастания общего количества заболевших увеличения тяжелых случаев заболевания не отмечается», — отметил Всеволод Кольцов.
В связи с ростом количества заболевших рабочая группа регионального оперативного штаба посчитала необходимым принять несколько важных мер рекомендательного характера, которые касаются наиболее уязвимых групп населения – людей, страдающих хроническими заболеваниями, беременных женщин и лиц старше 60 лет. «Рекомендуем им отказаться от посещения людных мест без особой необходимости, а в случае посещения пользоваться масками», – добавил Всеволод Кольцов.
Кроме того, муниципальным штабам власти рекомендуют усилить контроль за качеством дезинфекции мест общественного пользования и автотранспорта.
Принятые решения будут закреплены протоколом регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики автономного округа в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Югры.