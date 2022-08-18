Югра и Республика Беларусь расширят сотрудничество

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19-20 августа делегация Ханты-Мансийского автономного округа будет работать в Минске.
В ходе визита планируется подписание ряда соглашений, встречи с деловыми кругами и экспортерами, представителями министерства энергетики, общественными организациями.
Югру и Республику Беларусь связывают многолетние культурные, спортивные и экономические связи. Так, товарооборот с Республикой Беларусь в 2021 году составил 320 млн долларов США.
На площадке Дома Москвы волонтёры и молодёжные общественные организации Югры вместе с директором департамента общественных, внешних связей и молодёжной политики представят международный просветительский проект «Север для Победы. Каждый для дела Мира», частью которого стала медиаэкспедиция на раритетных автомобилях «Победа в наших сердцах».
В Республике Беларусь участники экспедиции проедут на «Победах» Витебск, Брест, Минск, Бобруйск, Гомель и Почтовую Глинку, где будет открыт музейный уголок проекта.
Значимой частью программы визита станет развитие экономических связей.
«Запланирован осмотр возможностей и переговоры с предприятиями ОАО «Амкорд», которое занимается производством и реализацией специальных машин для дорожно-строительной, логистической, коммунальной и лесной отраслей, с ОАО «Минский тракторный завод», который производит в том числе снегоуплотнительные машины (ратраки) для подготовки лыжных трасс. Проведем переговоры с представителями медиаиндустрии Беларуси о возможности запуска партнёрских проектов», - отметила Елена Шумакова.