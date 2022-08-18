Борис Хохряков принял участие в организованных акциях

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Борис Хохряков принял участие в организованных акциях

Сегодня в Югре в ряде муниципальных образований прошли мероприятия в поддержку специальной военной операции. 

В Нижневартовске на площади Дворца культуры «Октябрь» состоялся концерт-митинг с участием творческих коллективов города. Председатель Думы Югры Борис Хохряков, руководство муниципалитета, депутатский корпус приняли участие в этом мероприятии.

Затем спикер окружной Думы встретился с семьей Спириных, в которой воспитываются пять детей и передал школьные принадлежности к новому учебному году. В семье трое школьников и, как сказала Ольга Спирина, канцелярские наборы и даже игрушки младшим детям для семьи актуальны.

«Ежегодно в преддверии начала нового учебного года партия «Единая Россия» проводит благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». В нашей народной программе закреплен ориентир – обеспечить благополучие семей. И мы стараемся оказать поддержку как можно большему количеству семей в подготовке детей к школе. Особое внимание мы уделяем семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В этом году участниками акции стали в том числе и семьи с детьми, которые были эвакуированы в Югру из Луганской и Донецкой народных республик», – отметил Борис Хохряков.

Стоит напомнить, что акция «Собери ребенка в школу» – адресная, которая традиционно проходит в каждом муниципалитете Югры. Помочь нуждающимся семьям может каждый желающий. Школьные принадлежности, одежда, обувь – все это можно передать в местные отделения «Единой России», и волонтеры доставят их тем, кому они действительно необходимы.

В целом по стране такую помощь от «Единой России» ежегодно получают около 160 тысяч семей. В Югре – более полутора тысяч семей.

 

Пресс-секретарь Председателя Думы Югры

Чт, 18/08/2022 - 16:59

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