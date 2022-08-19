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Завтра Саранпауль Берёзовского района будет отмечать 180 лет со дня образования поселения. Это самая отдаленная точка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Село расположено у подножия гор Приполярного Урала. Саранпауль богат своим прошлым и настоящим, славен делами, людьми и талантами. Удивительно красивая природа, могучие горы и кристально чистые реки манят туристов со всех концов Земли. Кто хоть раз побывал в горах Приполярного Урала, навсегда оставит в памяти неизгладимые впечатления.
За 180 лет своей истории в селе Саранпауль успешными темпами развивалось сельское хозяйство, оленеводство – одна из древнейших отраслей животноводства, были экспедиции по разведке и добыче горного хрусталя. Во время Великой Отечественной войны работы проводились в возрастающих объемах, обеспечивая потребность оборонной промышленности в пьезокварце.
Современный Саранпауль бережно хранит все исторические страницы своей истории. Только в тесной взаимосвязи старшего поколения с молодежью можно сохранить историю, культуру и самобытность народов, проживающих на территории.
От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и от себя лично Борис Хохряков поздравил жителей Саранпауля с юбилеем образования сельского поселения.
«Это особый день в истории села, который свидетельствует, что за плечами 180 лет, отделяющих от того периода, когда у подножия гор Приполярного Урала появилось поселение Саранпауль, – отметил спикер окружной Думы. – С этого времени территория получила импульс своего развития, наполнилась голосами торгового люда, топотом копыт северных оленей, вспыхнула теплыми огнями очагов тех, для кого эта земля стала точкой опоры.
Год за годом росло и крепло село. В его летописи отражались подъемы и спады экономики, военное лихолетье, эпоха геологических поисков и открытий. Но на любом из этапов вы, дорогие друзья, становились победителями! Время закалило вас и, проведя через горнило испытаний, выковало главное – стойкость духа, умение идти вперед.
Саранпауль живет и успешно развивается, а значит, процесс созидания, запущенный поколениями предшественников, – в действии».
Борис Хохряков выразил уверенность, что и впредь жители Саранпауля будут также заботиться о своей малой родине, делать все для ее процветания и благополучия.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры