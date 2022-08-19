Три новых сотрудника пополнили ряды коллектива медицинского учреждения

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Три новых сотрудника пополнили ряды коллектива медицинского учреждения

Александр Шалаев медицинскую профессию выбрал осознано. Для этого, будучи учеником старших классов, вступил в ряды волонтеров-медиков ВД «По зову сердца» при детской поликлинике, а затем закончил Краснотуринское медицинское училище и вернулся в родной город. Но, прежде чем пополнить ряды сотрудников Няганской городской детской поликлиники, после окончания профильного учебного заведения, Александр Александрович отслужил в армии. Сегодня он фельдшер отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях и будет следить за здоровьем учеников в школе № 2, которую когда-то сам закончил.

К борьбе с инфекционными заболеваниями, а также к профилактической работе с населением приступил и врач-инфекционист Ираида Демьянова. За её плечами стаж работы в Алтайском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Из Барнаула в Нягань Ираида Васильевна приехала по приглашению главного врача.

Расширился и штат отделения медицинской реабилитации. Новый сотрудник Ольга Павлова, параллельно с другими врачами-педиатрами, будет вести прием поступающих в дневной стационар пациентов. Ольга Васильевна имеет многолетний опыт работы врачом-педиатром участковым в поликлинике соседнего района.

«Работа по привлечению новых врачей-специалистов нами ведется регулярно и находится на особом контроле. Решение кадрового вопроса является для меня важнейшей задачей. Поэтому привлекая коллег из других территорий, мы не забываем и о возможности переподготовки собственных кадров. Так в 2020 году врач-хирург Кашапов Р.Р., пройдя профессиональную переподготовку, начал прием еще и как врач-уролог и врач-онколог», — отмечает главный врач больницы Ирина Лазарива.

 

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Пт, 19/08/2022 - 12:31

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