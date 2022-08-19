В Центре охраны материнства и детства прошел двухдневный семинар

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Мероприятие затронуло актуальные вопросы маммологии. Мероприятие посетили более 40 специалистов из Нижневартовска, Нефтеюганска, Урая, Пыть-Яха, Нижнего Сортыма, Октябрьского, Сургута. Трансляция мероприятия в онлайн значительно расширила аудиторию слушателей. А возможности телемедицины позволили не только наблюдать за медицинскими манипуляциями в операционной, но и вести диалог с оперирующими врачами.
Московские гости: Михаил Мазо, старший научный сотрудник отделения комплексной диагностики и интервенционной маммологии МНИСИ им. П.А.Герцена и Александр Баталов, врач-рентгенолог, эксперт по клиническому обучению компании GE Helthcare рассказали о современных методах диагностики в маммологии, представили маммограф Senographe Pristina и возможности стереотаксической биопсии молочной железы. Также обсудили мультимодальный подход в диагностике, методах лечения и маршрутизации пациентов.
Заведующая кафедрой многофункциональной клинической подготовки, профессор, д.м.н. Наталья Климова представила тему по использованию томосинтеза в скрининговой программы у женщин, показав современность и огромные возможности метода. Был сделан акцент на пациентах с различными патологиями молочной железы, которые входят в программу вспомогательных репродуктивных технологий. Их ведут совместно специалисты акушеры-гинекологи, маммологи, онкологи и лучевые диагносты. Такой мультидисциплинарный подход позволяет сохранить здоровье женщин. В центре охраны материнства и детства создан «золотой стандарт» обследования молочных желез в рамках «одного окна».
На мастер-классе, который проходил во второй день семинара, был продемонстрирован весь спектр возможностей применения оборудования маммологической службы. Мультидисциплинарная команда специалистов из Москвы и Сургута провела забор материала у пациенток с различными патологиями молочной железы: тонкоигольную через кожную биопсию под контролем УЗИ, толстоигольную вакуум биопсию под рентген-контролем, а также удалила фиброаденому небольших размеров.
Диагностические процедуры проводились под местной анестезией. Перед биопсией была проведена контрастная маммография, что позволило значительно улучшить поиск атипичных зон микрокальцинатов. Весь полученный биоматериал направлен на патогистологическое и иммуногистохимическое исследование в лабораторию патологоанатомического отделения Центра. «Основная задача центра охраны материнства и детства и всей системы здравоохранения — это здоровьесбережение. Речь идет о новейших технологиях, профессиональных специалистах и оборудовании экспертного класса, — подчеркивает президент центра охраны материнства и детства Лариса Дмитриевна Белоцерковцева. — Благодаря тому, что все это есть в центре, женщины Югры имеют возможность проходить полную диагностику за один прием, на раннем этапе выявлять патологии и начинать своевременное лечение».
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