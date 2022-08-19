Росгвардия в Югре проводит памятные мероприятия, посвященные Курскому сражению

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Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре проводят памятные мероприятия, посвященные 79–ой годовщине победы на Курской дуге.
Накануне Дня воинской славы России - Дня разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве, отмечаемой ежегодно 23 августа, в палаточном военно-патриотическом лагере «Спецназ. Дети» недалеко от сельского поселения Шапша Ханты-Мансийского района военнослужащие и сотрудники ведомства провели вечер памяти.
Ребята в возрасте от 8 до 16 лет пополнили копилку знаний информацией офицеров Росгвардии о длительном, 50-дневном, героическом сражении, ставшем переломным в Великой Отечественной войне – с августа 1943-го Красная Армия начала бить врага.
Встреча с юными спецназовцами продолжилась рассказом военнослужащего территориального Управления Росгвардии прапорщика Евгения Федориненко о поисковом движении. Он занимается поисковой работой с 2003 года. В недавнем прошлом на общественных началах был руководителем регионального военно-патриотического клуба «Саланг». За время экспедиций совместно с воспитанниками клуба росгвардейцу удалось поднять останки 27 человек, найденных во время раскопок на полях сражений под Псковом, Волгоградом, в Северной Осетии и Владикавказе, в деревне Погощина Псковской области, где шли ожесточенные бои в годы Великой Отечественной войны.
«Фронтовики и труженики тыла, мужчины и женщины, старики и дети – каждый внес вой вклад в победу над фашизмом. Величие и слава тех событий неподвластны времени и не меркнут с годами. Сегодня, как и много лет назад, Победа над гитлеровской Германией является для нас источником гордости и духовных сил, примером небывалого единения страны», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре