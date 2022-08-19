Молодежь из числа коренных народов Югры приглашают принять участие в форуме «Российский Север»

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Молодежь из числа коренных народов Югры приглашают принять участие в форуме «Российский Север»

Стартовал приём заявок на форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север», который пройдет с 22 по 25 ноября в городе Салехарде.  Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.

Прием заявок на участие в форуме осуществляется до 1 сентября 2022 года через личный кабинет пользователя в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север» — АИС Молодежь России (myrosmol.ru). Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию на сайте myrosmol.ru в соответствии с требованиями к оформлению.

Форум является площадкой для взаимодействия молодежи Российской Федерации и вовлечения активных молодых людей в решение задач, отвечающих современным запросам государства и общества. Он инициирован Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.

Департамент внутренней  политики Югры

Пт, 19/08/2022 - 13:16

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