Молодежь из числа коренных народов Югры приглашают принять участие в форуме «Российский Север»

- Русский
Стартовал приём заявок на форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север», который пройдет с 22 по 25 ноября в городе Салехарде. Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.
Прием заявок на участие в форуме осуществляется до 1 сентября 2022 года через личный кабинет пользователя в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север» — АИС Молодежь России (myrosmol.ru). Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию на сайте myrosmol.ru в соответствии с требованиями к оформлению.
Форум является площадкой для взаимодействия молодежи Российской Федерации и вовлечения активных молодых людей в решение задач, отвечающих современным запросам государства и общества. Он инициирован Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.
Департамент внутренней политики Югры