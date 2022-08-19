Образовательные учреждения Берёзовского района готовы к учебному году

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Образовательные учреждения Берёзовского района готовы к учебному году
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной

17 августа глава Берёзовского района Павел Артеев провёл онлайн-конференцию, на которой рассказал о подготовке образовательных учреждений  муниципалитета к началу учебного года.

По словам главы района, подготовка к новому учебному году на территории Берёзовского района прошла слаженно и оперативно. В образовательных учреждениях реализованы мероприятия по обеспечению противопожарной, санитарно-эпидемиологической и антитеррористической безопасности. Среди мер по обеспечению антитеррористической защищённости объектов главное внимание обращается на укрепление пропускного режима и модернизацию систем видеонаблюдения.

Также проведён текущий и косметический ремонт всех зданий. Все образовательные учреждения подготовлены к работе в осенне-зимний период. Соблюдаются требования санитарного законодательства при организации питания учащихся. Павел Владимирович сказал:  

– Мы заключили договора с больницами нашего района о выделении медицинских работников в образовательные учреждения для осуществления медицинского сопровождения в период учебного года. Принимаются все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. При возвращении сотрудников из отпусков сдают ПЦР-тесты. Здоровье всех участников образовательного процесса для нас очень важно. В образовательных организациях на сто процентов обеспечены безопасные условия пребывания как для обучающихся, так и для преподавателей.

Также Павел Артеев сообщил, что в этом году в школы района к учебному году была приобретена вся необходимая литература. В образовательных  учреждениях Берёзовского района сегодня работает 641 педагог, из них 219 человек в детских садах, 391 – в школах и  41 человек в организациях дополнительного образования.

Общий объём выделенных средств на подготовку образовательных организаций в этом году составил чуть больше 4 млн рублей. На территории района 12 школ, 7 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования. Традиционно перед началом нового учебного года проходит приёмка образовательных учреждений. В ней принимали участие родители школьников и воспитанников детских садов. В результате проведённых мероприятий все образовательные организации признаны годными к новому учебному году.

В этом году в школы района пойдёт около 3,5 тысяч ребят. Планируется открыть  21 класс-комплект, в которых будут обучаться 308 первоклассников. Практически все дети обучаются в первую смену, только в пгт. Берёзово 470 школьников учатся во вторую смену.

Благодаря поддержке правительства Югры в 2020 году был заключён контракт на выполнение работ по проектированию и строительству новой школы на семьсот мест в посёлке Берёзово. В том же году подрядная организация приступила к осуществлению подготовительных и строительно-монтажных работ.

В современном трёхэтажном здании помимо учебных кабинетов будут располагаться музей, зрительный зал на 450 мест, спортивно-оздоровительный блок, библиотека, медицинский кабинет и административный блок. После открытия новой школы, весь образовательный процесс в Берёзово и районе будет осуществляться только в первую смену.

В этом году в российских школах с нового учебного года будут проводить уроки патриотического воспитания. Берёзовский район не стал исключением, с первого сентября во всех школах района будет организовано проведение классных часов «Разговор о важном», для всех определён единый день проведения это – понедельник, первый урок. В рамках данного мероприятия будут проводиться беседы по патриотическому воспитанию и сохранении духовно-культурной традиции. Также уроки будут посвящены к знаковым государственным праздникам. 

Для всех учащихся начальных классов Берёзовского района организовано бесплатное одноразовое горячее питание, а льготным категориям школьников предоставляется двухразовое бесплатное питание. На сегодняшний день из 12 школ в семи осуществляется процедура проведения электронных аукционов на оказание услуг предоставления горячего питания учащимся. И самостоятельно организуют горячее питание 5 общеобразовательных учреждений. Проверку качества питания школьников регулярно осуществляется общественными организациями и родительским комитетом. 

В районе работают три учреждения дополнительного образования, это Игримский центр «Творчество», Центр творчества «Мастер» в посёлке Приполярный и центр «Поиск»  в  Саранпауле. На их базе проводятся физкультурно-спортивные, художественные, туристско-краеведческие и другие направления работы. На сегодняшний день эти учреждения посещают порядка 2,5 тысяч учеников.

Николай Меров

 

Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Пт, 19/08/2022 - 15:02

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