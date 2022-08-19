Образовательные учреждения Берёзовского района готовы к учебному году

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17 августа глава Берёзовского района Павел Артеев провёл онлайн-конференцию, на которой рассказал о подготовке образовательных учреждений муниципалитета к началу учебного года.
По словам главы района, подготовка к новому учебному году на территории Берёзовского района прошла слаженно и оперативно. В образовательных учреждениях реализованы мероприятия по обеспечению противопожарной, санитарно-эпидемиологической и антитеррористической безопасности. Среди мер по обеспечению антитеррористической защищённости объектов главное внимание обращается на укрепление пропускного режима и модернизацию систем видеонаблюдения.
Также проведён текущий и косметический ремонт всех зданий. Все образовательные учреждения подготовлены к работе в осенне-зимний период. Соблюдаются требования санитарного законодательства при организации питания учащихся. Павел Владимирович сказал:
– Мы заключили договора с больницами нашего района о выделении медицинских работников в образовательные учреждения для осуществления медицинского сопровождения в период учебного года. Принимаются все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. При возвращении сотрудников из отпусков сдают ПЦР-тесты. Здоровье всех участников образовательного процесса для нас очень важно. В образовательных организациях на сто процентов обеспечены безопасные условия пребывания как для обучающихся, так и для преподавателей.
Также Павел Артеев сообщил, что в этом году в школы района к учебному году была приобретена вся необходимая литература. В образовательных учреждениях Берёзовского района сегодня работает 641 педагог, из них 219 человек в детских садах, 391 – в школах и 41 человек в организациях дополнительного образования.
Общий объём выделенных средств на подготовку образовательных организаций в этом году составил чуть больше 4 млн рублей. На территории района 12 школ, 7 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования. Традиционно перед началом нового учебного года проходит приёмка образовательных учреждений. В ней принимали участие родители школьников и воспитанников детских садов. В результате проведённых мероприятий все образовательные организации признаны годными к новому учебному году.
В этом году в школы района пойдёт около 3,5 тысяч ребят. Планируется открыть 21 класс-комплект, в которых будут обучаться 308 первоклассников. Практически все дети обучаются в первую смену, только в пгт. Берёзово 470 школьников учатся во вторую смену.
Благодаря поддержке правительства Югры в 2020 году был заключён контракт на выполнение работ по проектированию и строительству новой школы на семьсот мест в посёлке Берёзово. В том же году подрядная организация приступила к осуществлению подготовительных и строительно-монтажных работ.
В современном трёхэтажном здании помимо учебных кабинетов будут располагаться музей, зрительный зал на 450 мест, спортивно-оздоровительный блок, библиотека, медицинский кабинет и административный блок. После открытия новой школы, весь образовательный процесс в Берёзово и районе будет осуществляться только в первую смену.
В этом году в российских школах с нового учебного года будут проводить уроки патриотического воспитания. Берёзовский район не стал исключением, с первого сентября во всех школах района будет организовано проведение классных часов «Разговор о важном», для всех определён единый день проведения это – понедельник, первый урок. В рамках данного мероприятия будут проводиться беседы по патриотическому воспитанию и сохранении духовно-культурной традиции. Также уроки будут посвящены к знаковым государственным праздникам.
Для всех учащихся начальных классов Берёзовского района организовано бесплатное одноразовое горячее питание, а льготным категориям школьников предоставляется двухразовое бесплатное питание. На сегодняшний день из 12 школ в семи осуществляется процедура проведения электронных аукционов на оказание услуг предоставления горячего питания учащимся. И самостоятельно организуют горячее питание 5 общеобразовательных учреждений. Проверку качества питания школьников регулярно осуществляется общественными организациями и родительским комитетом.
В районе работают три учреждения дополнительного образования, это Игримский центр «Творчество», Центр творчества «Мастер» в посёлке Приполярный и центр «Поиск» в Саранпауле. На их базе проводятся физкультурно-спортивные, художественные, туристско-краеведческие и другие направления работы. На сегодняшний день эти учреждения посещают порядка 2,5 тысяч учеников.
Николай Меров