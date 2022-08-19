Борис Хохряков вместе с единомышленниками принял участие в субботнике по очистке береговой полосы

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Борис Хохряков вместе с единомышленниками принял участие в субботнике по очистке береговой полосы

«Югра – наш общий дом и мы должны заботиться о том, чтобы в нем было чисто и уютно», – такими словами сегодня напутствовал однопартийцев Председатель Думы Югры Борис Хохряков перед субботником.

В автономном округе ведется большая работа в рамках проекта по формированию комфортной городской среды. Во дворах городов появляются новые архитектурные формы, парковые зоны, пешеходные дорожки. Напомним, сегодня в первой половине дня Борис Сергеевич с руководителями муниципалитета уже посетил объекты, строительство которых в настоящее время идет на территории Нижневартовска в рамках проекта «Карта развития Югры». После – принял участие в субботнике.

«Работы по благоустройству, безусловно, важное направление, но не стоит забывать поддерживать порядок в городе. Именно поэтому с коллегами вышли на субботник по очистке береговой полосы реки Малый Еган, – сказал Борис Хохряков. – Мероприятие проходит в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», а также Всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России» по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии России. И я призываю всех вартовчан, когда находятся в лесу или местах общего пользования, не мусорить, любить Нижневартовск. Чем он чище, тем красивее и удобнее для проживания».

 

Пресс-секретарь Председателя Думы Югры

Пт, 19/08/2022 - 15:51

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