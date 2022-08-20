Фотоконкурс «Открой Югру!» объявлен в регионе

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19 августа во Всемирный день фотографии стартует долгожданный второй региональный фотоконкурс «Открой Югру!». Свои работы уже можно отправлять на портал «Открытый регион – Югра». К участию приглашаются профессиональные фотографы и любители от 14 лет.
Главное условие – фотографии должны быть сняты в Югре. Техника значения не имеет: принимаются кадры как с фотокамер, так и с мобильных телефонов.
В этом году организаторы предусмотрели несколько нововведений. Так, по просьбе самих фотографов, участников конкурса прошлого года, было расширено количество номинаций.
Теперь свои работы можно подавать по таким номинациям, как:
«Природа»: природные ландшафты, недоступные уголки природы, флора и фауна.
«Стихия»: снимки бурь и гроз, метелей и снегопадов, северного сияния, ледохода и половодья, ночные пейзажи.
«Аэросъемка»: панорамные виды, снятые с дрона, самолета, вертолета.
«Микромир»: снимки маленьких объектов природы (насекомые, растения, царство грибов).
«Югра в лицах»: лица, характеры, национальный колорит, выраженный через профессию, ремесло, быт, одежду, праздники и обряды.
«Арт-фото»: фотоработы с использованием современных приемов (коллажные снимки, добавление графики).
«Технологии и достижения»: рекорды в производственной сфере, научные открытия и передовые технологии, достижения в сфере культуры, спортивные победы.
«История в одном кадре»: фотоработы, содержащие в своей основе сюжетную линию.
«Традиции»: фотоработы, отражающие дух национального единства, культурное наследие, силу обычаев и традиций (быт, ремесла, труд).
«Место притяжения»: фотоработы, рассказывающие об архитектуре, туристических объектах, о ценности места.
Также в этом году предусмотрена специальная номинация: «Приз зрительских симпатий», где все желающие смогут поддержать фотографов-участников и проголосовать за понравившиеся работы.
Напомним, что в прошлом году фотоконкурс привлек множество профессиональных фотографов и любителей, на суд жюри поступило более 3 тысяч работ. Для югорчан было проведена серия мастер-классов от именитых российских фотографов.
Лучшие фотографии участников и победителей первого регионального фотоконкурса «Открой Югру!» экспонируются на одноименной фотовыставке, которая в этом году путешествует по городам Югры. Также избранные фотоработы были представлены в рамках Галереи под открытым небом в Ханты-Мансийске.
У участников и победителей фотоконкурса 2022 года также будет возможность в перспективе принять участие в выставочных фотопроектах.
Организаторами второго окружного фотоконкурса «Открой Югру!» выступают Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа и Центр «Открытый регион» при поддержке АНО «Югорский свет».
Информация "Открытый регион"