Фотоконкурс «Открой Югру!» объявлен в регионе

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Фотоконкурс «Открой Югру!» объявлен в регионе
Фото Д. Теткина Фото Д. Теткина
Фото Д. Теткина

19 августа во Всемирный день фотографии стартует долгожданный второй региональный фотоконкурс «Открой Югру!». Свои работы уже можно отправлять на портал «Открытый регион – Югра». К участию приглашаются профессиональные фотографы и любители от 14 лет.
Главное условие – фотографии должны быть сняты в Югре. Техника значения не имеет: принимаются кадры как с фотокамер, так и с мобильных телефонов.
В этом году организаторы предусмотрели несколько нововведений. Так, по просьбе самих фотографов, участников конкурса прошлого года, было расширено количество номинаций.
Теперь свои работы можно подавать по таким номинациям, как:
«Природа»: природные ландшафты, недоступные уголки природы, флора и фауна.
«Стихия»: снимки бурь и гроз, метелей и снегопадов, северного сияния, ледохода и половодья, ночные пейзажи.
«Аэросъемка»: панорамные виды, снятые с дрона, самолета, вертолета.
«Микромир»: снимки маленьких объектов природы (насекомые, растения, царство грибов).
«Югра в лицах»: лица, характеры, национальный колорит, выраженный через профессию, ремесло, быт, одежду, праздники и обряды.
«Арт-фото»: фотоработы с использованием современных приемов (коллажные снимки, добавление графики).
«Технологии и достижения»: рекорды в производственной сфере, научные открытия и передовые технологии, достижения в сфере культуры, спортивные победы.
«История в одном кадре»: фотоработы, содержащие в своей основе сюжетную линию.
«Традиции»: фотоработы, отражающие дух национального единства, культурное наследие, силу обычаев и традиций (быт, ремесла, труд).
«Место притяжения»: фотоработы, рассказывающие об архитектуре, туристических объектах, о ценности места.
Также в этом году предусмотрена специальная номинация: «Приз зрительских симпатий», где все желающие смогут поддержать фотографов-участников и проголосовать за понравившиеся работы.
Напомним, что в прошлом году фотоконкурс привлек множество профессиональных фотографов и любителей, на суд жюри поступило более 3 тысяч работ. Для югорчан было проведена серия мастер-классов от именитых российских фотографов.
Лучшие фотографии участников и победителей первого регионального фотоконкурса «Открой Югру!» экспонируются на одноименной фотовыставке, которая в этом году путешествует по городам Югры. Также избранные фотоработы были представлены в рамках Галереи под открытым небом в Ханты-Мансийске.
У участников и победителей фотоконкурса 2022 года также будет возможность в перспективе принять участие в выставочных фотопроектах.
Организаторами второго окружного фотоконкурса «Открой Югру!» выступают Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа и Центр «Открытый регион» при поддержке АНО «Югорский свет».

Информация "Открытый регион"

Фото Д. Теткина Фото Д. Теткина
Фото Д. Теткина
Фото Д. Теткина Фото Д. Теткина
Фото Д. Теткина
Сб, 20/08/2022 - 10:56

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