В городе Советский пройдет конкурс «Лесоруб Югры»

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Конкурс профессионального мастерства «Лесоруб Югры», приуроченный ко Дню работников леса пройдет в городе Советский с 26 по 27 августа.
Организаторами мероприятия выступают администрация Советского района и АО «Югорский лесопромышленный холдинг».
Конкурс профессионального мастерства «Лесоруб Югры» проводится с целью повышения мастерства и престижа профессии лесозаготовителя, совершенствования приемов работы и повышения производительности труда работников лесного комплекса.
В программе конкурса запланировано проведение:
– соревнований по пяти номинациям рабочих специальностей лесной промышленности;
– выставка специализированной техники;
– резьба скульптуры на свободную тему;
– работа ярмарки,
– проведение мастер-классов;
– концертная программа.
Информация администрации Советского района ХМАО - Югры