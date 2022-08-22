В городе Советский пройдет конкурс «Лесоруб Югры»

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В городе Советский пройдет конкурс «Лесоруб Югры»

Конкурс профессионального мастерства «Лесоруб Югры», приуроченный ко Дню работников леса пройдет в городе Советский  с 26 по 27 августа.

Организаторами мероприятия выступают администрация Советского района и АО «Югорский лесопромышленный холдинг».

Конкурс профессионального мастерства «Лесоруб Югры» проводится с целью повышения мастерства и престижа профессии лесозаготовителя, совершенствования приемов работы и повышения производительности труда работников лесного комплекса.

 В программе конкурса запланировано проведение:

– соревнований по пяти номинациям рабочих специальностей лесной промышленности;

– выставка специализированной техники;

– резьба скульптуры на свободную тему;

– работа ярмарки,

– проведение мастер-классов;

– концертная программа.

Информация администрации Советского района ХМАО - Югры

Пнд, 22/08/2022 - 14:51

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