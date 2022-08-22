Югорчанам предлагают придумать имена новым «Метеорам»

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Югорчанам предлагают придумать имена новым «Метеорам»

Правительство Югры совместно с АО «Северречфлот» проводит реновацию пассажирского флота региона. Так, четыре инновационных теплохода отечественного производства «Метеор-120Р» и «Метеор-2020» приобретено в рамках инвестиционной программы.

По итогам Петербургского международного экономического форума Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение о присвоении названий новым «Метеорам». Одному из них, уже ставшему частью речного флота Югры, дано имя «Петр Великий». Названия еще трем суднам, которые пока находятся на этапе сборки, предложат и выберут сами жители округа в рамках общественного обсуждения «Имена для флагманов речного флота Югры», которое стартует 8 августа.                                                                  

Все желающие могут направлять свои идеи по названиям новых теплоходов. Затем состоится народное голосование, которое и определит, какие имена будут даны трем судам.

Отметим, что теплоходы «Метеор-120Р» и «Метеор-2020» имеют множество преимуществ перед своими «собратьями». Судна рассчитаны на перевозку порядка 120 человек, имеют комфортный пассажирский салон, обладают местами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новые «Метеоры» планируется использовать для социально значимых маршрутов: «Ханты-Мансийск – Березово», «Ханты-Мансийск – Урманный», «Приобье – Березово – Нижние Нарыкары».

информация "Открытый регион"

Пнд, 22/08/2022 - 15:04

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