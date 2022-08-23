Стартовал очередной конкурс на предоставление грантов губернатора Югры для физических лиц

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В Югре объявили прием заявок на третий по счету конкурс на предоставление грантов губернатора Югры для физических лиц, участниками которого кроме югорчан могут стать жители ДНР.
Конкурс призван поддержать актуальные и востребованные социальные инициативы югорчан и жителей г. Макеевки Донецкой Народной Республики грантом до 500 тыс. рублей.
Конкурс содержит 20 грантовых направлений, прием заявок продлится до 31 октября 2022 года.
Участниками конкурсного отбора в грантовом направлении #ЮграМакеевка могут стать жители города Макеевки Донецкой Народной Республики, достигшие возраста 18 лет. К рассмотрению принимаются проекты, направленные на общественное и социальное развитие Макеевки, с которой в мае этого года заключено соглашение о сотрудничестве.
Участвовать в конкурсе на получение грантов в направлении #МЫВМЕСТЕ могут граждане Российской Федерации, достигшие возраста 14 лет и проживающие на территории Югры, являющиеся победителями, призерами и обладателями специальных номинаций регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2022 году.
Впервые конкурс на грант губернатора Югры для физических лиц стартовал в 2020 году. Раньше его участниками могли стать только социально ориентированные НКО. С 2020 года получить субсидию на реализацию социального проекта могут активные жители региона. Таким образом, у югорчан появляется больше возможностей внести вклад в развитие региона и своего муниципалитета.
В конкурсах на грант губернатора Югры для физических лиц в 2020 и 2021 годы победителями стали 243 проекта, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка в размере более 54 миллионов рублей.
Напомним, оператором грантов губернатора Югры является фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».
Заявки на конкурс по предоставлению грантов губернатора Югры для физических лиц принимаются на сайте грантгубернатора.рф. Вся конкурсная документация доступна по ссылке: https://clck.ru/tm3DQ.
admhmao.ru