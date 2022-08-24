Сбор кедрового ореха необходимо осуществлять без причинения вреда лесам!

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Жители округа обеспокоены варварскими действиями граждан по отношению к деревьям (кедру). В связи с этим, Природнадзор Югры разъясняет:
Инспекторы Природнадзора Югры в рамках лесной охраны осуществляют патрулирование лесов на землях лесного фонда, в том числе для предотвращения, пресечения и выявления нарушений, связанных с повреждением деревьев при сборе кедрового ореха.
Запрещается заготовка шишек с применением повреждающего механического воздействия на кроны и стволы деревьев!
- За причинение вреда деревьям нарушитель может получить штраф до 4 тысяч рублей.
- За нарушения при повреждении лесных насаждений с суммой ущерба более 5 тысяч рублей, образуется состав преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодека РФ.
Если Вы стали свидетелем нарушений, Вы можете обратиться в компетентные органы, в зависимости от места совершения правонарушения, а именно:
- земли лесного фонда – Природнадзор Югры, полиция;
- земли населенного пункта – Администрация муниципального образования, полиция.
Призываем граждан к сознательности при сборе шишек и не использовать механические средства (колоты, бензопилы) чтобы не повреждать кору деревьев!
Смогут ли наши дети через 10 лет так же, как мы сегодня использовать дары природы, полностью зависит от наших рук. Не применяйте варварские методы заготовки кедровых шишек, повреждая дерево, а иногда и вовсе губя его. Использование колота - это катастрофично. Собирать без ущерба природе можно лишь полностью созревшие упавшие шишки!
Напоминаем, что на территории Югры продолжает действовать особый противопожарный режим и, соответственно, запрет на посещение лесов еще не снят, за нарушение запрета предусмотрена ответственность которая влечет наложение штрафа от 1 до 3 тысяч.
Берегите природу Югры!
prirodnadzor.admhmao.ru