К 95-летию Нижневартовского района будет подготовлено юбилейное издание

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В следующем году Нижневартовский район отметит юбилейную дату со дня образования – 95 лет. Подготовка к празднику начинается уже сейчас. В частности, идет работа над изготовлением книги с рабочим названием «Нижневартовский район – 95 лет».
Структура книги будет состоять предположительно из четырех разделов. Во вступлении разместят фотогалерею почетных граждан. Хронику основных событий предлагается разделить по годам, используя фото архивных документов, воспоминания людей, которые внесли значимый вклад в развитие муниципалитета.
Еще один раздел – о современности. Здесь планируется сделать акцент на достижениях в области социально-экономического развития Нижневартовского района за последние пять лет.
В заключительной части будет размещен куаркод, отсканировав который все желающие смогут посмотреть различные видеоматериалы. Работать над созданием книги будут не только специалисты администрации района, поселений, общественных организаций и учреждений.
Каждому жителю предлагается внести свой вклад в сбор информации, которая войдет в юбилейное издание.
Борис Саломатин, глава Нижневартовского района: «Прошу глав поселений активно подключиться к этому процессу. Если вы у себя в поселениях организуете группы жителей, которые будут помогать в сборе информации, интересных событий из жизни поселений Нижневартовского района, фотографий, будет замечательно».