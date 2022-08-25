Библиотеки Сургутского района приглашают написать «Диктант Победы»

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Историческая акция «Диктант Победы» состоится в четвертый раз. Она привлекает общественность к изучению событий Великой Отечественной войны, повышает историческую грамотность и содействует патриотическому воспитанию молодёжи.
Главной площадкой проведения Диктанта является «Музей Победы» на Красной площади в Москве. В Югре будут работать 150 очных площадок. Две из них организованы в библиотеках Сургутского района.
Так, 3 сентября в 16:00 ч. диктант можно написать в Центральной районной библиотеке им. Г.А. Пирожникова (г. Сургут, пр. Пролетарский, 10/3) и в Солнечной модельной библиотеке (с. п. Солнечный, ул. Сибирская, 8а).
Тестирование стартует по всей стране одновременно. На выполнение 25 заданий даётся 45 минут. Задания разработали эксперты в области истории России. Особое внимание уделили достоверности и правильности в изложении событий Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.
Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта https://диктантпобеды.рф/. Там же есть тесты для тренировки https://диктантпобеды.рф/test.
Результаты Диктанта размещаются Организационным комитетом «НАША ПОБЕДА» на сайте в личных кабинетах участников в виде электронного сертификата.
Источник: admsr.ru