Югра представит свою продукцию на 31-й агропромышленной выставке «АГРОРУСЬ»

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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра впервые станет экспонентом агропромышленной выставки «АГРОРУСЬ», которая пройдет в Санкт-Петербурге с 31 августа по 3 сентября. Делегация Югры примет участие в выставке-продаже сельскохозяйственной пищевой продукции и продукции глубокой переработки дикоросов. Свою продукцию представят ведущие предприятия региона.
В состав делегации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры войдут десять предприятий региона: ООО «Регион – К», ООО «Обь-регион», ИП Герусов А.П., СРПК «Волна», ИП Даитбековой М.М., ООО «Югорские традиции», АО «Саранпаульская оленеводческая компания», НРКК «Санта-Мария», ИП Водопьянова В.Б., СПК «Ханты-Мансийский».
Округ привезет экологически чистые продукты, произведенные с сохранением традиций и применением инновационных технологий. Югорские предприниматели предложат посетителям выставки привычные и новые изделия из дикоросов: маринованные и сушеные грибы, варенья, конфитюры, морсы, кедровую муку, кедровую стружку, орехи, кондитерские изделия, шоколад, фитнес-батончики и многое другое. Мясной ассортимент будет состоять из полуфабрикатов, тушенки из мяса птицы и оленины, паштетов, деликатесов, рыбная продукция также удивит гостей и покупателей своим разнообразным составом. Кроме этого, на экспозиции будет представлена традиционная продукция из оленины.
Поддержит предпринимателей автономного округа и возглавит делегацию заместитель директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Семен Александрович Наумов.
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