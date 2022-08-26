Коренные народы могут подать заявки на вылов рыбы до 1 сентября

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Коренные народы могут подать заявки на вылов рыбы до 1 сентября

Департамент промышленности Югры напоминает коренным малочисленным народам Севера, что прием заявок на 2023 год по предоставлению водных биологических ресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства ведется  до 1 сентября 2022 года. (Приказ Минсельхоза России от 07.05.2018 №196)

Для получения государственной услуги коренным малочисленным народам, проживающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 года № 631-р, необходимо подать заявку в Департамент одним из следующих способов:

1.      в письменной форме лично или посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением) по адресу: 628011 г. Ханты -Мансийск, ул. Рознина, дом. 64 тел.: (3467) 35-34-04 доб. 38-35, 38-20 официальный сайт: https://depprom.admhmao.ru, адрес электронной почты: depprom@admhmao.ru, график работы: понедельник - четверг с 9.00 - 18.15, пятница с 9.00 - 17.00, обеденный перерыв с 13.00 - 14.00 выходные дни: суббота, воскресенье;

2.      в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по адресу электронной почты Департамента depprom@admhmao.ru;

3.      в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через федеральную государственнуюинформационную систему «Госуслуги».

Людмила Теткина, по информации Департамента промышленности Югры

Пт, 26/08/2022 - 12:48

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