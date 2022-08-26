Пособие в размере 7 453 рубля для подготовки ребёнка в школу

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Если у вас многодетная семья, вы можете рассчитывать на единовременное пособие для подготовки ребёнка (детей) к началу учебного года. Размер выплаты – 7 453 рубля.
Требования:
• обучение ребёнка (детей) в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
• наличие среднедушевого дохода семьи, не превышающего величину, равную 1,5 прожиточного минимума, установленного в соответствии с действующим законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
• факт постоянного проживания родителя на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 10 лет и совместного проживания с ребёнком;
• наличие удостоверения многодетной семьи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Оформить выплату можно на Госуслугах, МФЦ или обратиться в территориальное Агентство социального благополучия населения.
Более подробную информацию можно узнать в «Контакт-центре» по вопросам предоставления мер социальной поддержки, социальных услуг, опеки и попечительства:8 800 301 4443 и на сайте Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Информация Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры