Пособие в размере 7 453 рубля для подготовки ребёнка в школу

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Пособие в размере 7 453 рубля для подготовки ребёнка в школу
фотография из архива редакции.фотография из архива редакции.
фотография из архива редакции.

Если у вас многодетная семья,  вы можете рассчитывать на единовременное пособие для подготовки ребёнка (детей) к началу учебного года. Размер выплаты – 7 453  рубля.

Требования:

• обучение ребёнка (детей) в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

• наличие среднедушевого дохода семьи, не превышающего величину, равную 1,5  прожиточного минимума, установленного в соответствии с действующим законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

• факт постоянного проживания родителя на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее 10 лет и совместного проживания с ребёнком;

• наличие удостоверения многодетной семьи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Оформить выплату можно на Госуслугах,  МФЦ или обратиться в территориальное Агентство социального благополучия населения.

Более подробную информацию можно узнать в «Контакт-центре» по вопросам предоставления мер социальной поддержки, социальных услуг, опеки и попечительства:8 800 301 4443 и на сайте Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Информация Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

фотография из архива редакции.фотография из архива редакции.
фотография из архива редакции.
фотография из архива редакции.фотография из архива редакции.
фотография из архива редакции.
Пт, 26/08/2022 - 17:01

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