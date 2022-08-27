С 26 августа 2022 года на территории Березовского района введен режим ЧС в связи с лесными пожарами

  • Русский
С 26 августа 2022 года на территории Березовского района введен режим ЧС в связи с лесными пожарами
Река Северная Сосьва. Фото Дениса Теткина Река Северная Сосьва. Фото Дениса Теткина
Река Северная Сосьва. Фото Дениса Теткина

В связи со сложной лесопожарной обстановкой, на территории Березовского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Напоминаем, что на территории всего автономного округа продолжает действовать особый противопожарный режим, запреты на посещение гражданами лесов, использования открытого огня, ведения охоты и рыбалки в поймах крупных рек.

Ответственность:

- за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима ЧС и особого противопожарного режима предусмотрена частью 3 статьи 8.32 КоАП РФ:

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

- за нарушение запрета посещения лесов – статья 44.1 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2020 №102-оз:

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

 

 Источник: prirodnadzor.admhmao.ru

Река Северная Сосьва. Фото Дениса Теткина Река Северная Сосьва. Фото Дениса Теткина
Река Северная Сосьва. Фото Дениса Теткина
Река Северная Сосьва. Фото Дениса Теткина Река Северная Сосьва. Фото Дениса Теткина
Река Северная Сосьва. Фото Дениса Теткина
Сб, 27/08/2022 - 16:23

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.