Герои среди нас

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В окружной столице в Государственной библиотеке Югры 26-27 августа прошёл фестиваль любительского кино «Земляки». В его рамках состоялся просмотр конкурсных фильмов, первый слет муниципальных координационных центров регионального культурно-просветительского проекта «Земляки», внеконкурсный показ киноальманаха «Были».
Руководитель проекта, заведующая отделом краеведческой литературы и библиографии Государственной библиотеки Югры Анастасия Кениг рассказала, что непосредственно на конкурс представлены работы 30 участников в двух номинациях: «Легенда Югры», в которой рассказывается об исторических личностях региона, и «Герои нашего времени» – о современниках.
«Таким образом, мы хотим подчеркнуть, что каждый наш земляк по-своему важен для округа. Мы характеризуем цель проекта так: рассказать людям о людях, об истории Югры через историю ее жителей. Авторы фильмов рассказывают о простых югорчанах, своих земляках. Как такового отбора конкурсантов не было, участником может стать любой. Единственное требование – чтобы он не был профессиональным документалистом или режиссером. Организацией фестиваля мы хотим вовлечь всех жителей Югры в эту работу, чтобы они снимали ролики о своих друзьях, родственниках, соседях. А мы будем размещать их на портале «Югра литературная», – говорит Анастасия Кениг.
Проект «Земляки» реализуется по инициативе общественной организации «Пикник ХМ», Государственной библиотеки Югры при поддержке окружного департамента культуры с 2018 года. Он стал победителем конкурсов грантов президента России и губернатора Югры. На эти средства запущен портал «Земляки», где уже размещено около 900 историй о жителях региона.
В качестве жюри конкурса выступили профессиональные работники кино и телевидения: режиссер-документалист из Ижевска Лев Вахитов, режиссер-документалист из Санкт-Петербурга Ольга Корниенко, сценарист, телевизионный продюсер из Ханты-Мансийска Александр Конев, журналист ВГТРК «Югория» Татьяна Тюкмаева и оператор ВГТРК «Югория» Александр Черник.
Председатель жюри конкурса Ольга Корниенко обратила внимание на то, что технический прогресс не должен вытеснять из повседневной жизни незыблемые человеческие ценности.
«Мы сегодня являемся пленниками цифровизации, технологического процесса, который нас накрывает. В этих условиях очень важно сохранить душу, человечность рядом с нами. В этом одна из миссий фестиваля. Чем больше обрастаешь техникой как специалист, тем больше опасность эту душу потерять в своей работе. Не важно, какая техника у участников, важнее, чтобы они в своих проектах искренне искали душу, открывали для нас своих героев. Здесь, на территориях, в людях очень много добра. Я желаю, чтобы фестиваль и в будущем находил для нас это человеческое добро», – высказалась Ольга Корниенко.
Второй день фестиваля в субботу, 27 августа, начался с церемонии награждения победителей. Так, в номинации «Герой нашего времени», возрастной категории от 9 до 18 лет победу одержал фильм «Гудим. С песней по жизни», руководитель команды Маркина Валерия Александровна (г. Нефтеюганск); в возрастной категории от 19 лет и старше – фильм «Обыкновенная история одного учителя», руководитель команды Болдовская Людмила Магауияновна (г. Ханты-Мансийск). В номинации «Легенда Югры», возрастная категория от 9 до 18 лет – жюри приняло решение не присуждать диплом победителя; в возрастной категории от 19 лет и старше – фильм «Трудовой подвиг Фёдора Казамкина», руководитель команды Киселев Игорь Вениаминович (с. Варьёган, Нижневартовский район).
Затем прошли разбор конкурсных работ с участием членов жюри, авторская встреча с режиссером Ольгой Корниенко, лекции с участием экспертов документального и фестивального кино, посвященные тонкостям съемки, монтажа, подбора героев.
Также в рамках регионального фестиваля любительского кино «Земляки» состоялась презентация киноальманаха «Были», которую посетила губернатор Югры Наталья Комарова. По словам главы региона, фестиваль «Земляки» формирует у молодёжи интерес к профессиям киноиндустрии и телевидения. «Это важно и в связи с тем, что кино — отрасль экономики, относящаяся к креативным индустриям, развитию которых в Югре уделяется большое внимание. В производстве креативных продуктов, в том числе связанных с кинематографом, в регионе задействовано семь тысяч организаций и более 13 тысяч югорчан», – отметила глава региона.
Людмила Теткина